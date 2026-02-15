ดูดวง

4 ราศี แฟนเก่าทักแชตมาขอคืนดี! จะรีเทิร์น หรือ รีทิ้ง ต้องตัดสินใจ

77
ดูดวงวันนี้ 16 2 69

4 ราศีนี้เตรียมรับมือดราม่า แฟนเก่าทักมาขอโอกาสแก้ตัว แต่จะ “ปัง” หรือ “พัง” กว่าเดิม ชี้ทางสว่างให้แล้ว!

ใครที่กำลัง “โสดสวยๆ” หรือกำลังจะ “มูฟออนได้แล้ว” ต้องระวังให้ดี! เพราะอิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้ ส่งคลื่นพลังงานดึงดูด “สิ่งเก่าๆ” ให้หวนกลับมา ไม่ใช่แค่ของหายได้คืน แต่เป็น “คนหาย” ที่จะโผล่มาทักทายให้ใจสั่น! เตรียมรับแรงกระแทกจากแจ้งเตือนแอปพลิเคชันแชตได้เลย ใครที่อยู่ใน 4 ราศีนี้ ตั้งสติให้มั่น แล้วถามตัวเองดังๆ ว่าจะ “รีเทิร์น” กลับไปเจ็บ หรือจะ “รีทิ้ง” แล้วเชิดใส่!

1. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎผู้แสนอ่อนไหว เตรียมทิชชูไว้ซับน้ำตา (ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า) แฟนเก่าคนที่คุณเคยรักมากที่สุด หรือคนที่จบกันไปแบบค้างคา จะทักมาด้วยประโยคสุดคลาสสิกอย่าง “เป็นไงบ้าง”, “สบายดีไหม” หรือส่งเพลงเศร้ามาให้ เขาไม่ได้แค่ทักมาเล่นๆ แต่เขารู้สึกผิดและอยากกลับมาจริงๆ พลังงานถ่านไฟเก่าแรงมาก

คำแนะนำ : “รีเทิร์นได้ แต่ต้องมีเงื่อนไข” ถ้าเขากลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ให้โอกาสได้ แต่ถ้ากลับมาแบบเดิมๆ ระวังจะจบแบบเดิม

2. ราศีพิจิก

แฟนเก่าที่เคยทำคุณเจ็บแสบ หรือคนที่ทิ้งคุณไปหาคนอื่น จะซมซานกลับมาหา! เขาเพิ่งรู้ซึ้งว่าไม่มีใครดีเท่าคุณ ช่วงนี้คุณจะดูสวย ดูแพง และมีเสน่ห์มาก จนแฟนเก่าอดใจไม่ไหวต้องทักมาเช็กเรตติ้ง หรือขอคืนดีแบบเนียนๆ เขาเสียดายคุณมาก แต่ระวังความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ (Toxic) จะวนกลับมาด้วย

คำแนะนำ: “รีทิ้ง ไปเลย!” จังหวะนี้คุณคือผู้ชนะ อย่าลดตัวลงไปเล่นเกมเก่าๆ ให้เขาเสียดายเล่นๆ ดีกว่า การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่มีเขา!

3. ราศีมีน

ชาวมีนผู้ขี้สงสาร เตรียมรับบทศิราณีจำเป็น แฟนเก่าจะทักมาดราม่า เล่าความทุกข์ระทมให้ฟัง เพื่อขอความเห็นใจ เขาจะใช้ความทรงจำดีๆ มาหว่านล้อมให้คุณใจอ่อน เขาอาจจะเหงา หรือเพิ่งเลิกกับคนใหม่มา เลยนึกถึง “Safe Zone” อย่างคุณ

คำแนะนำ : “รีเทิร์น…แบบเพื่อน” ให้ขีดเส้นให้ชัดเจน ถ้าใจคุณยังไม่แข็งพอ อย่าเพิ่งกระโดดลงไปช่วยเขาเต็มตัว เพราะคุณอาจจะกลายเป็นแค่ “ที่พักใจชั่วคราว” พอเขาหายดี เขาอาจจะไปอีกรอบ

4. ราศีเมถุน

คนเก่าจะทักมาแบบงงๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น! อาจจะทักมาคุยเรื่องงาน เรื่องสัพเพเหระ หรือมาชวนไปกินข้าวแบบเพื่อน แต่แฝงนัยยะอยากกลับมาคืนดี การสนทนาจะดูลื่นไหลจนคุณเผลอเคลิ้ม เป็นการกลับมาที่ดูไม่ออกว่า “รัก” หรือ “กั๊ก” กันแน่

คำแนะนำ : “รีทิ้ง (ไว้ในแชต)” อย่าเพิ่งรีบตอบ หรือเทใจให้หมด อ่านแล้วดองแชตไว้ก่อน ดูพฤติกรรมยาวๆ ว่าเขาจริงจังแค่ไหน ถ้าแค่เหงาก็อย่าไปเสียเวลา

คำแนะนำส่งท้าย

การที่แฟนเก่ากลับมา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นบททดสอบจิตใจ! จำไว้เสมอว่า “หนังสือเล่มเดิม อ่านกี่รอบ ตอนจบก็เหมือนเดิม”… เว้นแต่ว่า คนเขียน (ตัวเขา) และคนอ่าน (ตัวคุณ) จะเติบโตขึ้นและเปลี่ยนมุมมองไปแล้วจริงๆ ใช้ “สติ” นำทาง “หัวใจ” นะครับ ถ้ากลับไปแล้วทุกข์ การอยู่คนเดียวแบบสวยๆ รวยๆ คือคำตอบที่ดีที่สุด!

