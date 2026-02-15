สาวแฉกลลวง “สมัครงานออนไลน์” จับมัดมือ-ปิดตา ข้ามไปเขมร พบเหยื่อถูกขังนับสิบ
สาวเตือนภัย สมัครงานแอดมินออนไลน์ กลับถูกหลอกไปขังตึกสแกมเมอร์ มัดมือ-ปิดตาพาข้ามชายแดน เผยนาทีชีวิตหนีตายออกมาได้ 5 ชีวิต ช้ำเหยื่อนับสิบยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานแอดมินทำงานที่ผ่านผ่านทางออนไลน์ เพราะน้องของเธอหลงเชื่อและถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับมัดมือ-ปิดปาก พาเดินเท้าข้ามไปชายแดนกัมพูชา ก่อนจะจับขังอยู่ในตึกสแกมเมอร์ พร้อมเผยนาทีหนีตายออกมาได้ 5 ชีวิต ย้ำในตึกนรกนั่นยังมีเหยื่ออีกหลายสิบคนทั้งเด็กและผู้หญิงถูกขังยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
สาวเจ้าของโพสต์เล่าว่า “เตือนภัยน้องโดนหลอกไปสมัครงาน น้อง….โดนหลอกหลังจากสมัครงานผ่านเฟสบุ๊ค ตำแหน่งงาน ”แอดมินตอบคำถามลูกค้า“ และให้ไปอบรมที่กทม.เพื่อจะรับโน๊ตบุ๊คกลับมาทำงานที่บ้าน
หลังจากน้อง….นั่งรถไปถึงหมอชิตเค้าก็แจ้งว่าจะมีรถมารับเพื่อไปอบรมต่อที่สระแก้ว หลังจากน้องได้ขึ้นไปบนรถแล้วพวกนั้นเค้าก็ยึดมือถือและบัตรประชาชนน้องไป ทำให้น้องไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ น้องแจ้งว่าพยายามปักโลเคชั่นและจะบอกแม่ว่าเค้าให้ไปสระแก้ว แต่ก็ส่งข้อความไม่ได้สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ เหมือนมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ (แต่ก่อนยึดไปน้องส่งบอกเพื่อนคนหนึ่งได้ เราเลยรู้พิกัดสุดท้ายว่าน้องมุ่งหน้าไปสระแก้ว)
พอน้องถึงสระแก้วพวกนั้นก็ปิดตามัดมือและให้เดินข้ามช่องทางธรรมชาติไปฝั่งเขมรและกักตัวน้องไว้ในห้องสี่เหลี่ยม ในแต่ละห้องจะมีเด็ก ๆ อยู่กันห้าคน แต่น้อง…โชคดีที่ไม่โดนถูกทำร้ายหรือลากตัวไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ในขณะที่อยู่ในนั้นพวกแก๊งค์สแกมเมอร์ก็จะให้น้องสแกนใบหน้าเป็นครั้งคราวเพื่อเอาเงินออกจากบัญชี
หลังจากบัญชีถูกอายัดพวกนั้นก็เอาบัตรประชาชนและมือถือที่ไม่ใช่ของตัวเอง (เป็นเครื่องธรรมดา) ใส่ไว้ในถุงดำและเอาเด็ก ๆ มาโยนทิ้งไว้อีกฟากของตึกที่กักตัวเด็กไว้และให้หาทางกลับไทยกันเอง (ระหว่างเดินทางก็ปิดตาและมัดมือไว้) ถ้าโชคดีก็กลับออกไปได้ หากโชคร้ายก็โดนทหารเขมรจับตัวไปส่งทางการเขมร ซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมาก เด็ก ๆ บอกว่าในตึกยังมีคนอีกเยอะที่โดนหลอกมามีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรพวกมันได้
ฝากเตือนทุกคนช่วยกันดูลูกหลานหรือคนใกล้ชิดของท่าน อย่าตกเป็นเหยื่อให้โดนหลอกไปอีกเพราะการโดนหลอกไปเหมือนตกนรกทั้งเป็นกว่าจะหาทางหนีออกมาได้ยังต้องกลับมารับโทษที่ไทยอีก เสียเงิน เสียอนาคต เสียเวลา หรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้
ส่วนวิธีการที่ไปรับตัวน้องกลับพวกเราจัดการหาวิธีกันเองหมดทุกอย่าง เพราะทางการบอกให้เรารออย่างเดียว *เกือบจะไม่ได้เอาชีวิตกลับมาเหมือนกัน* จากจะไปช่วย 1 ชีวิตแต่ช่วยกลับมาได้ 5 ชีวิต”
ก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่ทางครอบครัวและเพื่อนของสาวเจ้าของโพสต์ได้รวมกลุ่มเข้าให้การช่วยเหลือน้องของเธอ พร้อมกับเหยื่ออีกรวม 5 คนได้ในช่วงกลางดึก ซึ่งมีการเตรียมการกันทั้งหมด 7 วัน 7 คืน โดยเธอให้เหตุผลว่าทางการบอกให้รออย่างเดียว พวกเธอเลยรวมมือกันหาทางช่วยชีวิตน้องกลับมาด้วยตัวเองอย่างปลอดภัย
“ทุก ๆ การตัดสินใจมีแต่ความเสี่ยง ทุกการตัดสินใจคือความปลอดภัยของเด็ก ๆ ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือและเบาะแสน้องจนตามถึงตัว…พวกพี่ก็ช่วยได้เท่านี้เอาชีวิตพวกเอ็งกลับมาหลังจากนี้ขอให้เป็นบทเรียนให้พวกเอ็งมีสติกับการใช้ชีวิตนะ”
