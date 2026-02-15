ข่าวอาชญากรรม

สาวแฉกลลวง “สมัครงานออนไลน์” จับมัดมือ-ปิดตา ข้ามไปเขมร พบเหยื่อถูกขังนับสิบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 16:41 น.
175

สาวเตือนภัย สมัครงานแอดมินออนไลน์ กลับถูกหลอกไปขังตึกสแกมเมอร์ มัดมือ-ปิดตาพาข้ามชายแดน เผยนาทีชีวิตหนีตายออกมาได้ 5 ชีวิต ช้ำเหยื่อนับสิบยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานแอดมินทำงานที่ผ่านผ่านทางออนไลน์ เพราะน้องของเธอหลงเชื่อและถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับมัดมือ-ปิดปาก พาเดินเท้าข้ามไปชายแดนกัมพูชา ก่อนจะจับขังอยู่ในตึกสแกมเมอร์ พร้อมเผยนาทีหนีตายออกมาได้ 5 ชีวิต ย้ำในตึกนรกนั่นยังมีเหยื่ออีกหลายสิบคนทั้งเด็กและผู้หญิงถูกขังยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

สาวเจ้าของโพสต์เล่าว่า “เตือนภัยน้องโดนหลอกไปสมัครงาน น้อง….โดนหลอกหลังจากสมัครงานผ่านเฟสบุ๊ค ตำแหน่งงาน ”แอดมินตอบคำถามลูกค้า“ และให้ไปอบรมที่กทม.เพื่อจะรับโน๊ตบุ๊คกลับมาทำงานที่บ้าน

หลังจากน้อง….นั่งรถไปถึงหมอชิตเค้าก็แจ้งว่าจะมีรถมารับเพื่อไปอบรมต่อที่สระแก้ว หลังจากน้องได้ขึ้นไปบนรถแล้วพวกนั้นเค้าก็ยึดมือถือและบัตรประชาชนน้องไป ทำให้น้องไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ น้องแจ้งว่าพยายามปักโลเคชั่นและจะบอกแม่ว่าเค้าให้ไปสระแก้ว แต่ก็ส่งข้อความไม่ได้สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ เหมือนมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ (แต่ก่อนยึดไปน้องส่งบอกเพื่อนคนหนึ่งได้ เราเลยรู้พิกัดสุดท้ายว่าน้องมุ่งหน้าไปสระแก้ว)

พอน้องถึงสระแก้วพวกนั้นก็ปิดตามัดมือและให้เดินข้ามช่องทางธรรมชาติไปฝั่งเขมรและกักตัวน้องไว้ในห้องสี่เหลี่ยม ในแต่ละห้องจะมีเด็ก ๆ อยู่กันห้าคน แต่น้อง…โชคดีที่ไม่โดนถูกทำร้ายหรือลากตัวไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ในขณะที่อยู่ในนั้นพวกแก๊งค์สแกมเมอร์ก็จะให้น้องสแกนใบหน้าเป็นครั้งคราวเพื่อเอาเงินออกจากบัญชี

หลังจากบัญชีถูกอายัดพวกนั้นก็เอาบัตรประชาชนและมือถือที่ไม่ใช่ของตัวเอง (เป็นเครื่องธรรมดา) ใส่ไว้ในถุงดำและเอาเด็ก ๆ มาโยนทิ้งไว้อีกฟากของตึกที่กักตัวเด็กไว้และให้หาทางกลับไทยกันเอง (ระหว่างเดินทางก็ปิดตาและมัดมือไว้) ถ้าโชคดีก็กลับออกไปได้ หากโชคร้ายก็โดนทหารเขมรจับตัวไปส่งทางการเขมร ซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมาก เด็ก ๆ บอกว่าในตึกยังมีคนอีกเยอะที่โดนหลอกมามีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรพวกมันได้

ฝากเตือนทุกคนช่วยกันดูลูกหลานหรือคนใกล้ชิดของท่าน อย่าตกเป็นเหยื่อให้โดนหลอกไปอีกเพราะการโดนหลอกไปเหมือนตกนรกทั้งเป็นกว่าจะหาทางหนีออกมาได้ยังต้องกลับมารับโทษที่ไทยอีก เสียเงิน เสียอนาคต เสียเวลา หรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้

ส่วนวิธีการที่ไปรับตัวน้องกลับพวกเราจัดการหาวิธีกันเองหมดทุกอย่าง เพราะทางการบอกให้เรารออย่างเดียว *เกือบจะไม่ได้เอาชีวิตกลับมาเหมือนกัน* จากจะไปช่วย 1 ชีวิตแต่ช่วยกลับมาได้ 5 ชีวิต”

สาวแฉกลลวง สมัครงานออนไลน์ จับมัดมือ-ปิดตา ข้ามไปเขมร พบเหยื่อถูกขังนับสิบ-1

ก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่ทางครอบครัวและเพื่อนของสาวเจ้าของโพสต์ได้รวมกลุ่มเข้าให้การช่วยเหลือน้องของเธอ พร้อมกับเหยื่ออีกรวม 5 คนได้ในช่วงกลางดึก ซึ่งมีการเตรียมการกันทั้งหมด 7 วัน 7 คืน โดยเธอให้เหตุผลว่าทางการบอกให้รออย่างเดียว พวกเธอเลยรวมมือกันหาทางช่วยชีวิตน้องกลับมาด้วยตัวเองอย่างปลอดภัย

“ทุก ๆ การตัดสินใจมีแต่ความเสี่ยง ทุกการตัดสินใจคือความปลอดภัยของเด็ก ๆ ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือและเบาะแสน้องจนตามถึงตัว…พวกพี่ก็ช่วยได้เท่านี้เอาชีวิตพวกเอ็งกลับมาหลังจากนี้ขอให้เป็นบทเรียนให้พวกเอ็งมีสติกับการใช้ชีวิตนะ”

สาวแฉกลลวง สมัครงานออนไลน์ จับมัดมือ-ปิดตา ข้ามไปเขมร พบเหยื่อถูกขังนับสิบ-4 สาวแฉกลลวง สมัครงานออนไลน์ จับมัดมือ-ปิดตา ข้ามไปเขมร พบเหยื่อถูกขังนับสิบ-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

14 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

34 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

39 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 16:41 น.
175
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button