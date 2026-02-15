ประกาศวันหยุดราชการ 17 ก.พ. 69 เนื่องใน “วันตรุษจีน” จังหวัดไหนหยุดบ้าง เช็กเลย
ข่าวจริง! วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศวันหยุดนราชการ เนื่องในวันตรุษจีน 2569 เฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม และวันตรุษจีน ทั้งยังเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นั้น
ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ภาพและประกาศแจ้งวันหยุดราชการพิเศษ ในช่วงวันตรุษจีน ระบุว่า
“จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ เนื่องใน “วันตรุษจีน” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม และวันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นั้น
เนื่องจากวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้น จึงขอประกาศให้วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2569 จำนวน 1 วัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา “
อ้างอิงจาก : FB Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
