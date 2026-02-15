เตือนภัย “สแกมเมอร์ไทย” สูบเลือดกันเองเริ่มระบาด เช็กเบอร์อันตราย!
ระวังเบอร์อันตราย 082-342-3072! มิจฉาชีพสายพันธุ์ใหม่ยิง SMS หลอกเหยื่อมีพัสดุตกค้าง แอดมินเพจดังย้ำเตือนสติ ห้ามหลงเชื่อคลิกลิงก์ปลอมสกัดการโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชี
วันนี้ (15 ก.พ.) เฟซบุ๊กแฟนเพจที‘ ลมฟ้าอากาศ ออกมาแจ้งเตือนภัยที่น่าหวั่นใจไม่น้อย เมื่อล่าสุดพบว่า ได้มีสแกมเมอร์ไทย ออกอาละวาดหลอกคนไทย เริ่มระบาดแล้ว โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องระวัง คือ เบอร์โทรศัพท์ต้นทาง +66823423072 = เบอร์ 0823423072
เนื้อหาที่แก๊งสแกมเมอร์ใช้ คือ อ้างพัสดุตกค้างตามรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางหลักในการส่งข้อความสั้น (SMS) กระจายไปยังมือถือของเหยื่อทั่วประเทศ
หมายเลขข้างต้นนั้น แอดมินของเพจกำชับหนักว่า ห้ามกดลิงค์ ที่ส่งจาก SMS ต้นทาง โดยเด็ดขาด!!
วิธีป้องกันเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ
สังเกตเบอร์โทรศัพท์ หากได้รับ SMS จากเบอร์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ชื่อบริษัทขนส่งโดยตรง ให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ
อย่าคลิกลิงก์ บริษัทขนส่งพัสดุส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายส่งลิงก์เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือชำระเงินเพิ่มผ่าน SMS
เช็กผ่านแอปฯ ทางการ หากสงสัยว่ามีพัสดุตกค้างจริง ให้เข้าไปเช็กในแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งนั้น ๆ โดยตรง หรือโทรเข้า Call Center ของบริษัท
สถานการณ์สแกมเมอร์ในปัจจุบันมีการปรับตัวตลอดเวลา การมีสติและไม่กดลิงก์แปลกปลอมคือปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุดในการปกป้องเงินในบัญชีของคุณ.
