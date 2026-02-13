เภา บอดี้สแลม โดนอายัดบัญชีบริษัท หลังมิจฉาชีพแกล้งโอน หวังหลอกเหยื่อขายเสื้อมือ 2
เภา บอดี้สแลม โดนอายัดบัญชีบริษัท หลังมิจฉาชีพหลอกเหยื่อขายเสื้อมือ 2 โอนเปิดเมมเบอร์คนละ 200 บาท แลกความน่าเชื่อถือ วอนผู้เสียหายติดต่อเอาเงินคืนด่วน
ในปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพเริ่มขยายวงกว้างแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุก ๆ สายงาน ทั้งยังหลอกเหยื่อให้ตายใจหลงเชื่อได้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละวัน แม้แต่คนในวงการบันเทิง หรือครอบครัวคนบันเทิงเองก็ยังหลีกหนีแก๊งมิจฉาชีพและคอลเซ็นเตอร์กันไม่พ้น
ล่าสุด รัฐพล พรรณเชษฐ์ หรือ เภา บอดี้สแลม อดีตสมาชิกรุ่นแรกของวงบอดี้สแลม ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือน รวมถึงตามหาผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทจนบัญชีบริษัทตนต้องถูกอายัด ให้ติดต่อมารับเงินคืน เพื่อตนจะได้ทำการยื่นเรื่องขอปลดอายัด และดำเนินธุรกิจต่อไปได้
เภา บอดี้สแลม เล่าเหตุการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “รู้มั้ย คุณสามารถโดนอายัดบัญชีบริษัท จากเงินแค่ 200 บาท ? ถ้านั่นยังวุ่นวายไม่พอ ผมได้รับยอดโอน 200 บาทไม่ทราบที่มา 73 ครั้ง จากบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน
?? มิจฉาชีพให้ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีเราทำไม?? เค้าจะได้อะไร? เป็นคำถามที่ทั้งผม และทุกคนคงสงสัย….. เรื่องเป็นแบบนี้ครับ
1.มิจสร้างเพจรับซื้อขายเสื้อผ้ามือ 2 ขึ้นมา โพสต์รูปเชิญชวนว่าบ้านไหน มีเสื้อผ้ามือ 2 ให้เอามาขายกับทางเพจ (ทุกบ้านมีเสื้อผ้ามือ 2 ที่อยากระบายอยู่แล้ว)
2.เมื่อผู้เสียหายทักไปทางแชต มิจจะเชิญให้ผู้เสียหายเข้ากลุ่ม line โดยการสแกน qr ที่แอบอ้างทั้งโลโก้ และชื่อร้าน icyicy
3.มิจให้ผู้เสียหายโอนยอด 200 บาท เป็นการลงทะเบียน เข้าบัญชีบริษัทร้าน icyicy (นี่คือที่มาว่า ทำไมมีแต่ยอด 200 เข้าบัญชี) …เพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อใจว่าไม่ใช่การหลอกลวง เพราะเลขบัญชีนี้ อยู่บนหน้าเว็บหลักของร้าน icyicy ที่เปิดมา 10 กว่าปี ตรวจสอบได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แถมเป็นชื่อบัญชีบริษัทด้วย
4.หลังจากผู้เสียหายลงขายเสื้อผ้าครั้งแรกในกลุ่ม ก็จะมีคนในกลุ่มสนใจทันที (เพราะเป็นหน้าม้าทั้งนั้น) และได้รับเงินก้อนแรกจริง มากกว่ายอดลงทะเบียนด้วยซ้ำ
5.จากนี้จะเป็นช่วงที่มิจเอาคืน เพราะเมื่อคุณต้องการจะขายให้ได้ยอดมากขึ้น คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มระดับสมาชิก และตั้งแต่ตรงนี้เป้นต้นไป มิจจะให้โอนเข้าบัญชีม้า ที่อยู่ในเครือข่ายของมิจ และยอดจะเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากหลักร้อยเป็นหลักพัน หลักพันเป็นหลักหมื่น โดยที่ต่อจากนี้คุณจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้อีกแล้ว ด้วยกลอุบายเดิม ๆ คือต้องโอนค่าโน่นนี่มาก่อน ถึงจะถอนเงินได้
วันที่ 2 กุมภา ที่ผ่านมา ผมกับเพื่อนเก่งทนายความ จึงเข้าไปเป็นพยานให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บางพลี และลงบันทึกประจำวันไว้ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดเงินไม่ทราบที่มาทั้ง 73 ยอดนี้ และได้ทำการโอนคืนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความ
วันนี้ผมมาโพสต์เพื่อเตือนภัยกับทุกคนว่า เราสามารถโดนอายัดบัญชี แบบไม่รู้ตัว จากการสับขาหลอกของมิจฉาชีพ และวุ่นวายระดับที่ทั้งปีนี้ไม่ต้องทำงานทำการ วนเวียนอยู่กับการโดนแจ้งความจากผู้เสียหาย 73 คน
ปลดอายัดได้ 1 คน ไม่กี่วันต่อมาก็โดนอายัดใหม่จากผู้เสียหายอีกคน โดยธนาคารไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอให้เราเอาใบปลดอายัด 73 ใบจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาให้ปลดอายัด (ปีนี้สงสัยคงโดนอายัดทั้งปี)
ผมจึงขอความกรุณาจากเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊กช่วยกันแชร์กันโพสต์นี้ไปให้เยอะที่สุด เพื่อไปถึงผู้เสียหายทั้ง 73 คน ที่โอนยอด 200 บาท เข้าบัญชี ** บริษัท อนาล็อกเฮ้าส์ ** ส่งสลิปหลักฐานส่งมาให้ผม และผมจะโอนคืนยอดที่ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีบริษัทคืนผู้เสียหายทั้งหมด
**ร้าน icyicy ขายแต่เสื้อผ้ามือ 1 ตัดและดีไซน์เอง ไม่เคยเชิญชวนให้ซื้อขายเสื้อผ้ามือ 2 หรือเปิดไลน์กลุ่มให้ลงทะเบียนเพื่อซื้อขายเสื้อผ้ามือ 2 ใด ๆ ทั้งสิ้น**”
