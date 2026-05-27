จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้
จ้านายสายวีนระวัง! หมอประชา ผ่าตัดสมอง เตือนปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก
นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โพสต์เตือนภัยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง ยกเคสผู้ป่วยชายวัย 55 ปีเป็นอุทาหรณ์เตือนสติคนชอบวีนเหวี่ยงในที่ทำงาน
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง กินยาควบคุมอาการสม่ำเสมอ วันเกิดเหตุมีอาการโมโหสุดขีด ยืนด่าทอลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ จู่ ๆ เกิดอาการวูบหมดสติล้มลง ฟื้นขึ้นมาพูดไม่ได้ แขนขาข้างขวาอ่อนแรงขยับไม่ได้ ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาล
แพทย์ทำซีทีสแกนสมองอย่างละเอียดพบเส้นเลือดสมองข้างซ้ายแตก สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ควบคุมการพูดรวมถึงการทำงานของแขนขาซีกขวา เมื่อสมองส่วนนี้เสียหายจึงส่งผลให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก สูญเสียความสามารถในการสื่อสารทันที
นายแพทย์ประชาอธิบายกลไกของร่างกายว่า อารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดจะกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารอะดรีนาลีนกับฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาปริมาณมาก สารสองชนิดนี้ออกฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นแรง ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เส้นเลือดในสมองรับแรงดันมหาศาลไม่ไหวจนแตกออก แม้คนไข้จะกินยาคุมความดันเป็นประจำ ยารักษาก็ไม่สามารถต้านทานแรงดันจากอารมณ์โกรธที่พุ่งสูงแบบเฉียบพลันได้ แพทย์ต้องผ่าตัดสมองด่วนเพื่อช่วยชีวิต คนไข้ต้องนอนพักฟื้น ฝึกเดิน ฝึกพูด หมดสิทธิ์ยืนด่าลูกน้องไปอีกหลายเดือน
แพทย์ฝากเตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้ระงับอารมณ์ฉุนเฉียว หมั่นวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ ควรหาเวลาออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้หลอดเลือดสมอง ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงทนทานต่อแรงดันได้ดียิ่งขึ้น
วิธีป้องกันหลอดเลือดสมองแตก
ผู้มีความเสี่ยงต้องหมั่นตรวจเช็กความดันโลหิตไม่ให้เกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอท คุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์กำหนด ควบคู่ไปกับการรักษาระดับคอเลสเตอรอลเพื่อป้องกันหลอดเลือดตีบตัน ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
พฤติกรรมการใช้ชีวิตมีส่วนสำคัญอย่างมาก ควรเน้นรับประทานผักผลไม้ อาหารที่มีไฟเบอร์สูง ลดอาหารรสเค็มจัด เลี่ยงของหมักดอง อาหารแปรรูป ไขมันทรานส์ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเสริมความแข็งแรงของหัวใจ ตลอดจนงดสูบบุหรี่ จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รู้จักจัดการความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ร่างกายรับภาระหนักเกินไป
ประชาชนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้มีอายุเกิน 50 ปีควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติ หากพบคนใกล้ชิดมีอาการเสี่ยง เช่น วูบ แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ต้องรีบประคองผู้ป่วยให้นอนราบ ห้ามป้อนน้ำ ป้อนยา หรือให้อาหารเด็ดขาด พร้อมโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
