“อ.ลอย” สรุป 10 ข้อ จี้ กกต. ชี้แจง คลายความสงสัยของประชาชน

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 10:54 น.
อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง สรุป 10 ข้อ กดดัน กกต. ให้ออกมาชี้แจง คลายความสงสัยของประชาชน หลังถูกตั้งคำถามทุจริตเลือกตั้ง 2569

นายลอย ชุนพงษ์ทอง หรือ อ.ลอย นักคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สรุป 10 ประเด็นที่ กกต. ต้องชี้แจงดังต่อไปนี้ (อ่านให้ถึงข้อสุดท้าย)

1. กระบวนการ การขานนับคะแนน ในหลายหน่วย เช่น ขาน 45 ขีด 15

2. การขีดคะแนน ที่ยากต่อการสังเกต กระดานไม่พอมีการใช้กระดาษและตัวบัง

3. การส่งคะแนนจากหน่วย ตรงตามที่นับได้หรือไม่?

4. กกต. กลางได้บันทึกคะแนน ถูกต้องหรือไม่?

5. ห้องปรับคะแนนมีจริงหรือไม่? พบปรับคะแนนผู้สมัครบางท่านลดลง เกิดขึ้นได้อย่างไร?

6. การกั๊กคะแนนที่ไม่ประกาศไว้ 5% เพราะเหตุใด?

7. ทำไม มีต้นขั้วบาร์โค้ด ที่บันทึกชื่อผู้รับบัตร ทำไมไม่ใช้หมึกล่องหนเหมือน 3 ปีก่อน เพื่อไม่ให้กล้องจับภาพบาร์โค้ดได้

8. ทำไม โหวตเตอร์รับบัตรสีเขียวและสีชมพูไปอย่างละเท่ากัน แต่มีคะแนนรวมออกมาไม่เท่ากัน ทั้งที่รวมบัตรเสียแล้ว ขัอครหา บัตรเขียวมากกว่าบัตรชมพู แสดงว่า มีบัตรเขย่ง กรณีที่บัตรชมพูมากกว่าบัตรเขียวแสดงว่า มีการชักบัตรออก

9. ทำไม กกต.ไม่ให้รายละเอียดการกาหมายเลขต่างๆ และจำนวนบัตรแต่ละสีของแต่ละหน่วย หรืออย่างน้อยแต่ละเขต แต่กลับให้รายละเอียดเป็นรายจังหวัด ซึ่งแทบไม่มีประโยชน์ต่อการแสดงความเจตจำนงบริสุทธิ์ใจ ตอบข้อสงสัยเลย

10. ทำไมไม่เปิดกล่องนับใหม่ โดยแยกเป็นหน่วย ๆ ไป เพื่อให้รู้ว่าหน่วยไหน นับคะแนนถูกต้อง หน่วยไหนนับผิดพลาด

(ไม่ใช่นำมากองรวมกันทั้งเขตแล้วนับ) คลายข้อสงสัยการนับคะแนนในแต่ละหน่วย ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ได้ครับ

