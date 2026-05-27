ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชต ใส่ร้าย คิมซูฮยอน

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง คิมเซอี (Kim Se-ui) หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชตใส่ร้าย คิมซูฮยอน พรากผู้เยาว์ โยงสาเหตุเสียชีวิต คิมแซรน
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการนำตัว คิมเซอี (Kim Se-ui) ยูทูบเบอร์ดัง มาสอบปากคำอย่างละเอียด หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบหลักฐานการปลอมแปลงแชตและการใช้ AI ในการปลอมแปลงเสียงสนทนาระหว่าง คิมซูฮยอน กับ คิมแซรน เพื่อกุเรื่องเท็จว่านักแสดงหนุ่มเคยคบหากับดาราสาวผู้ล่วงลับช่วงวัยเยาว์ และโยงไปถึงว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ คิมแซรน เสียชีวิต จนฝ่ายชายเสื่อมเสียชื่อเสียง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 26 พฤษภาคม 2569 ศาลแขวงกลางกรุงโซลได้อนุมัติหมายจับ คิมเซอี (Kim Se-ui) ยูทูบเบอร์ดัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศาลให้เหตุผลชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะทำลายหลักฐานและหลบหนี จึงจำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ระหว่างดำเนินคดี โดนทั้งหมด 4 ข้อหาหนัก ดังนี้
1. ข้อหาหมิ่นประมาท
ตำรวจระบุว่ามีการจงใจสร้างเรื่องที่ไม่มีมูลความจริง เพื่อทำลายชื่อเสียงของคิมซูฮยอนโดยตรง ได้แก่ การปล่อยข่าวลือว่าคิมซูฮยอนคบหากับคิมแซรนตั้งแต่เธออายุ 15 ปี และการกล่าวหาว่าเป็นผู้กดดันเรื่องหนี้สินจนทำให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิต
2. ข้อหาข่มขู่และพยายามบีบบังคับ
มีการสร้างเรื่องราวที่รุนแรงเพื่อดิสเครดิตฝั่งตรงข้าม โดยกล่าวหาว่าฝั่งคิมซูฮยอนพยายามใช้เงินกว่า 4,000 ล้านวอนเพื่อปิดปากพยาน และเมื่อพยานปฏิเสธ ก็ได้กุเรื่องว่ามีการส่งมือปืนไปลอบสังหาร ซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจยืนยันว่าเรื่องจ้างวานฆ่านี้ “เป็นเรื่องแต่ง 100% ตามข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่
3. ความผิดตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมทางเพศ
ผู้ต้องหาได้ลักลอบนำข้อมูลภาพจากระบบคลาวด์มาใช้ ซึ่งรวมถึง “ภาพที่คิมซูฮยอนกำลังยืนล้างจานอยู่ในบ้านพักของคิมแซรนเมื่อปี 2020” มาเผยแพร่กลางรายการสด ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายไว้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวและไม่ได้อนุญาต โดยกฎหมายข้อนี้ของเกาหลีใต้ครอบคลุมถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นร้ายแรงด้วย
4. การใช้ AI และดัดแปลงสื่อเพื่อปลอมแปลงหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพบพฤติการณ์ 2 กรณี คือ
– การปลอมแปลงแชท KakaoTalk คือ นำภาพแชทเก่าปี 2016 ที่คิมแซรนคุยกับ “บุคคลนิรนาม” มาตัดต่อ ลบชื่อเดิมออกแล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และชื่อเป็นของคิมซูฮยอน ลักษณะคล้ายการจัดฉากให้สังคมเชื่อว่ามีการส่งข้อความเชิงชู้สาวหาผู้เยาว์
– การใช้ AI ปลอมเสียง คือ ใช้เทคโนโลยี Generative AI เลียนแบบและดัดแปลงเสียงขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แล้วนำมาเปิดกลางงานแถลงข่าว โดยอ้างว่าเป็นเสียงพูดของคิมแซรนจริงๆ
คิมเซอี ยูทูเบอร์ดัง ได้เดินทางมาที่ศาล เพื่อฟังคำไต่สวนคดีด้วยตัวเอง โดยหลังจากจบกระบวนการเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างหนักแน่น พร้อมแย้งว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ขอหมายจับนั้นเป็นข้อมูลเท็จและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของเขาโดยสิ้นเชิง
อ้างอิงจาก : koreaboo, FB อรรถรส
