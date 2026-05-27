คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว
เผยคลิป พ่อติดลิฟต์ตึกเด็กแรกเกิด รพ.นครนายก นาน 12 นาที ไฟดับ-ปุ่มฉุกเฉินใช้ไม่ได้ ต้องอาศัยโซเชียลประสานขอความช่วยเหลือ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ หลังผู้เป็นพ่อรายหนึ่งร้องเรียนว่า ติดอยู่ในลิฟต์ภายในตึกเด็กแรกเกิดของโรงพยาบาลนครนายก พร้อมลูกวัยเพียง 4 วัน นานเกือบ 12 นาที ก่อนมีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 14.08 น. ภายในตึกบริพัฒน์ โรงพยาบาลนครนายก ซึ่งเป็นอาคารเด็กแรกเกิด โดยผู้เป็นพ่อระบุว่า ขณะพาลูกมาตรวจสุขภาพหลังคลอดและกำลังใช้ลิฟต์จากชั้น 2 ลงมายังชั้น 1 ลิฟต์กลับค้างและไฟภายในดับ
ผู้เป็นพ่อยังระบุอีกว่า ปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉินภายในลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบภายในลิฟต์ได้โดยตรง สุดท้ายต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์และเครือข่ายโซเชียลประสานขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาเปิดลิฟต์
หลังออกจากลิฟต์ได้ ผู้เป็นพ่อเล่าว่า ไม่พอใจกับท่าทีของเจ้าหน้าที่บางราย โดยระบุว่าได้ยินคำพูดลักษณะตั้งคำถามว่า กดลิฟต์ถูกชั้นหรือไม่ และมีการพูดถึงการซ่อมลิฟต์ก่อนหน้านี้ ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจ เพราะขณะเกิดเหตุมีลูกวัยแรกเกิดอยู่ด้วย
ประเด็นที่ผู้เป็นพ่อตั้งคำถามคือ หากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับผู้ป่วยสูงอายุ คนไม่มีโทรศัพท์ หรือประชาชนทั่วไปที่ไม่มีช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก จะสามารถออกจากลิฟต์ได้อย่างไร พร้อมเรียกร้องให้โรงพยาบาลตรวจสอบระบบความปลอดภัยของลิฟต์และช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ชัดเจน
ต่อมา โรงพยาบาลนครนายกออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบระบบลิฟต์ กล้องวงจรปิด และสอบถามผู้เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าระบบลิฟต์ทำงานได้ตามปกติ ไม่พบข้อขัดข้องตามที่มีการร้องเรียน
โรงพยาบาลยังชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและสื่อสารกับผู้รับบริการด้วยถ้อยคำสุภาพ พร้อมยืนยันว่าเข้าใจความกังวลของผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กแรกเกิดอยู่ในเหตุการณ์ และจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาระบบความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารภายในโรงพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังมีข้อมูลสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายให้ไม่ตรงกัน โดยฝั่งผู้ร้องเรียนระบุว่า ลิฟต์ค้าง ไฟดับ และปุ่มฉุกเฉินใช้ไม่ได้ ขณะที่โรงพยาบาลชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วระบบลิฟต์ทำงานตามปกติ จึงยังต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลตรวจสอบระบบส่วนใดบ้าง และมีการทดสอบปุ่มฉุกเฉินภายในลิฟต์หลังเกิดเหตุหรือไม่
สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องลิฟต์ค้างครั้งหนึ่งเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในอาคารสาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้ป่วย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้ที่อาจช่วยเหลือตัวเองได้จำกัด
โรงพยาบาลนครนายก แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการใช้งานลิฟต์ 2 ชั้น ภายในโรงพยาบาล
ตามที่ได้มีการเผยแพร่เหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีผู้รับบริการ ประสบเหตุไม่สามารถใช้งานลิฟต์ได้ตามปกติ ภายในโรงพยาบาลนครนายก รวมถึงมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นั้น
โรงพยาบาลมิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด ทั้งจากระบบลิฟต์ ระบบควบคุม กล้องวงจรปิด และการสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
- เมื่อทราบเหตุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือทันทีที่ทราบเหตุ ตามขั้นตอนมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
- จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบลิฟต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้อง หรือความผิดปกติของระบบ
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือได้ปฏิบัติหน้าที่และสื่อสารด้วยความสุภาพใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม และพยายามให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเข้าใจถึงความวิตกกังวล และความไม่สบายใจ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล การสื่อสาร และการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
โรงพยาบาลนครนายกขอขอบคุณทุกความห่วงใย และข้อเสนอแนะจากประชาชน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ โรงพยาบาลนครนายก
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
