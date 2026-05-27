สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก
สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก ขณะที่ทั้งสองกำลังข้ามไปดูน้ำตกจุนจา บนเกาะโฟลเร็ซ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นไม้บนสะพานหักในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยววัย 56 ปี และ 54 ปีเสียชีวิต ภายหลังจกลงมาจากความสูงเกือบ 20 เมตร
โดยนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียกำลังเดินข้ามสะพานไม้ เพื่อเดินทางไปยังน้ำตกจุนจา บนเกาะโฟลเร็ซ ซึ่งอ้างอิงจากผู้นำทัวร์ระบุว่า พวกเขาเดินข้างกันก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงบางอย่างหัก ทั้งสองเดินได้อีกนิดก่อนที่แผ่นไม้จะหักลงและทำให้สองตกลงไป โดยทางไกด์ทัวร์ระบุว่าเขาไม่สามารถช่วยผู้ตายได้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพของผู้ตายในจุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามการกู้ร่างนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะต้องเผชิญกับพื้นที่ชันและหินที่ลื่น
ทางการได้สั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวและสั่งให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
