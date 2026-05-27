ข่าวต่างประเทศ

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 10:26 น.
53

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก ขณะที่ทั้งสองกำลังข้ามไปดูน้ำตกจุนจา บนเกาะโฟลเร็ซ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นไม้บนสะพานหักในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยววัย 56 ปี และ 54 ปีเสียชีวิต ภายหลังจกลงมาจากความสูงเกือบ 20 เมตร

โดยนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียกำลังเดินข้ามสะพานไม้ เพื่อเดินทางไปยังน้ำตกจุนจา บนเกาะโฟลเร็ซ ซึ่งอ้างอิงจากผู้นำทัวร์ระบุว่า พวกเขาเดินข้างกันก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงบางอย่างหัก ทั้งสองเดินได้อีกนิดก่อนที่แผ่นไม้จะหักลงและทำให้สองตกลงไป โดยทางไกด์ทัวร์ระบุว่าเขาไม่สามารถช่วยผู้ตายได้

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพของผู้ตายในจุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามการกู้ร่างนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะต้องเผชิญกับพื้นที่ชันและหินที่ลื่น

ทางการได้สั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวและสั่งให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว

2 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้

7 วินาที ที่แล้ว
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

2 นาที ที่แล้ว
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ ข่าวต่างประเทศ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

19 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

29 นาที ที่แล้ว
ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามโกนหัวรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชทใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิง

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชต ใส่ร้าย คิมซูฮยอน

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569 เศรษฐกิจ

ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซาบีดา” โพสต์ภาพ “อนุทิน” ทำงานหนัก ลุยงานต่อเนื่อง 4 ชม. บนเครื่องบิน

55 นาที ที่แล้ว
ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล ทำไมไทยชอบฟ้องปิดปาก กฎหมายกลายเป็นอาวุธ เศรษฐกิจ

ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล กฎหมายกลายเป็นอาวุธ

56 นาที ที่แล้ว
ป้าสุดช้ำ ชวด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง ข่าว

ป้าสุดช้ำ ชวด “ไทยช่วยไทย พลัส” เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส เริ่ม 1 มิ.ย. 2569 การเงิน

ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง ข่าวดารา

นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 เวลา 09.01 น. เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 350 บาท ทองแท่งขายออก 69,650 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเล่าอีกมุม อ้างถูกสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิง จัดฉากรีดไถ-พังข้าวของ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยไทยวูบ 2 นาย โหมงานหนักช่วยคนงานลาวติดในถ้ำ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิต คนร้ายวางยาพิษฆ่า “หลิน ฉี” เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย มีมติไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI ในคดีเว็บพนัน ให้เจ้าตัวไปเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แจง “ไอ้เกม” ผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 14 ไม่ได้ติดคุกแค่ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 10:26 น.
53
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button