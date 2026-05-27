“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประกาศลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว พร้อมรับฟังปัญหา แก้ปัญหาคนกรุงเต็มที่
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต สส.กทม.พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ ผมได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ด้วยความเคารพ ความเข้าใจ และความปรารถนาดีต่อกัน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทย ทั้งในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำงานในฝ่ายบริหาร
ผมขอขอบคุณพรรคเพื่อไทย ผู้ใหญ่ทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนับสนุนและเดินร่วมกันมา ทุกช่วงเวลาคือประสบการณ์ที่มีคุณค่า และผมจะจดจำด้วยความเคารพและความรู้สึกที่ดีเสมอ จากนี้ไป ผมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของ “กลุ่มคนทำงาน” อย่างเต็มที่
“กลุ่มคนทำงาน” เป็นการรวมตัวของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น
ผมเชื่อว่าการทำงานเพื่อคนกรุงเทพฯ ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความเข้าใจพื้นที่ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้จริง จากวันนี้ ผมจะยังคงลงพื้นที่ รับฟังปัญหา และทำหน้าที่ของ “คนทำงาน” อย่างเต็มกำลังเหมือนเดิม”
