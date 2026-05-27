พ่อไฟเขียว! ประจักษ์ชัย ร่วมเฟรม ลำไย-กัปตันช้าง เรียกชัด “ว่าที่ลูกเขย”

ประจักษ์ชัย โพสต์ภาพ ลำไย ไหทองคำ และกัปตันช้าง เรียกเต็มปาก “ว่าที่ลูกเขย” เอ่ยฝากฝังให้ช่วยดูแลลูกสาวสุดที่รัก แฟนคลับแห่คอมเมนต์เพียบ
หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็มีโมเมนต์หวานให้เห็นกันไม่พักสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งสาว ลำไย ไหทองคำ กับอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กัปตันช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว ล่าสุด นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ อาจารย์ผู้เปรียบเสมือนพ่อแท้ ๆ ของสาวลำไย โพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นเด็ดที่ทำเอาแฟน ๆ เห็นแล้วยิ้มตาม
ประจักษ์ชัย ไหทองคำ โพสต์ภาพร่วมแฟนกับลำไยและกัปตันช้าง ระบุข้อความว่า “#ว่าที่ลูกเขยมาไหว้…ก็ฝากให้กัปตันช้างดูเเลเเคร์กัน ความปรารถนาดี หวังดี ความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยม ในความเป็นอาจารย์ เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่ง…#ลำไย ไหทองคำ ของแทร่ 11 ปีไม่มีแผ่ว”
งานนี้แฟนคลับไม่รอช้า เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสัมพันธ์ของทั้งสามคนอย่างล้นหลาม บ้างก็แซวถึงข้อความที่ประจักษ์ชัยเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขย ขณะที่บางส่วนก็เข้ามาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอล อีกส่วนหนึ่งคอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของนักร้องสาว หวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารัก ๆ มาให้ได้เห็นกันอีก
“ดูแล้ว DNA เดียวกัน ทั้ง 3 คนสู้ชีวิตกว่าจะมีวันที่พบเจอกัน หน้าตาคล้ายกัน เหมือนพี่น้อง”
“พ่อประจักษ์ชัยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋า”
“คนที่ทำงานหนักเขาก็ต้องการคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตในเมื่อเขาได้เจอแล้ว ก็ควรยินดีกับเขา”
“ลูกเขยกับพ่อเฒ่า กินกันบ่ลง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 10 ล้านวิว! ลำไย ไหทองคำ โชว์หวาน กัปตันช้าง ตอบกลับปม ปุ้ย L.กฮ. ดูงานที่บ้าน
- ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”
- คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: