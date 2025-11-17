ตั้ง 2 ข้อ แม่ค้ามิจฉาชีพ ส่งสินค้าแม้ไม่ได้ซื้อ หลอกเหยื่อเก็บเงินปลายทาง
ตั้ง 2 ข้อ แม่ค้ามิจฉาชีพ ส่งสินค้า โดยไม่ได้ซื้อ หลอกเหยื่อเก็บเงินปลายทาง พบมีรายชื่อลูกค้ามากเป็นแสนชื่อ มีเงินหมุนวันละ 8 หมื่นบาท
พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีจับกุมแม่ค้าออนไลน์คดีเครื่องสำอาง ยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้น โดยอาศัยฐานข้อมูลประชาชนที่เคยเป็นลูกค้าจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งรายชื่อที่รวบรวมมาจากโลกในตลาดมืด พร้อมกับผันตัวเป็นมิจฉาชีพจัดส่งสินค้าหลอกเก็บเงินปลายทาง (COD) พบมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีวันละ 80,000 บาท
ทั้งนี้จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบรายชื่อลูกค้ามากถึง 100,000 รายชื่อ บันทึกอยู่ในโน้ตบุ๊ก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลว่าได้มาจากแหล่งใดบ้าง รวมถึงความเชื่อมโยงกับขบวนการมิจฉาชีพอื่น ๆ ด้วยและการปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจค้นตรวจยึด มีนักวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมเข้าตรวจสอบสินค้าในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากมีสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายและไม่ได้จดแจ้งจำนวนมาก
สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้มีจำนวนรวม 20,829 ชิ้น แบ่งเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 7,492 ชิ้น อุปกรณ์พัสดุ 5,223 ชิ้นพัสดุที่แพ็กแล้ว 3,890 ชิ้นพัสดุพร้อมส่ง 1,099 ชิ้น พัสดุตีกลับ 3,125 ชิ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางรายชื่อผู้เสียหายและที่มาของข้อมูล เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดต่อไป และพนักงานสอบสวนขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้เสียหาย ที่ถูกแม่ค้ารายนี้ก่อเหตุ ให้มาติดต่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในคดีการจำหน่ายสินค้า 2 ข้อหาคือขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง มีความผิดตามมาตรา 32(1) โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและขายเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ใช้ข้อความภาษาไทย มีความผิดตามมาตรา 22 วรรค 2(2) และมาตรา 32(4) โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
