พท. รวบรวมหลักฐาน ยื่นศาล รธน. โมฆะเลือกตั้ง ปม QR-บาร์โค้ด บนลงคะแนน
เพื่อไทย รวบรวมหลักฐาน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ โมฆะเลือกตั้ง ปม QR-บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ทำให้ทราบผู้ลงเสียงได้ ไม่เป็นความลับเลือกตั้ง
จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบาร์โค้ดและ QR โค้ด มีที่การกล่าวอ้างว่าสามารถระบุได้ว่า ใครเป็นผู้ลงคะแนนเสียง รวมถึงทราบชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ และอาจจะเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญทำให้เลือกตั้งเป็นโฆฆะ เนื่องจากไม่เป็นความลับเลือกตั้งนั้น
นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า เราทราบเรื่องนี้มา 2 วันแล้วโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทย กำลังรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน โดยเบื้องต้นทราบว่าสมัยก่อน การพิมพ์บัตรเลือกตั้งจะมีเพียงรหัสลับอยู่ข้างบัตร เพื่อให้รู้ว่าบัตรไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งใดเพียงเท่านั้น ซึ่งจะไม่ทราบว่าข้อมูลการลงคะแนน รู้เพียงแค่ว่าบัตรนั้นไปอยู่ที่ไหน เช่น หน่วย หรือเขต ซึ่งการมีบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งขณะ เท่าที่ตรวจสอบดู หากสามารถระบุได้ว่า ตรวจสอบต้นขั้วของบัตร ที่มีการฉีกให้ประชาชนลงคะแนน
เพราะประชาชนต้องมีการลงชื่อรับบัตร จึงสามารถรู้ได้ว่าประชาชนคนนั้นลงคะแนนให้ใครและลงคะแนนให้พรรคการเมืองใด โดยขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่างการประชุมปรึกษาหารือกัน ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวาน (12 ก.พ.) เพราะหากตรวจสอบเจอว่าไม่เป็นความลับ จึงต้องร้องฎีกาการเลือกตั้ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นความลับ และที่ผ่านมา 2 เรื่อง ที่สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ คือเป็นความลับ สามารถรู้ได้ และเลือกตั้งไม่พร้อมกัน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ ถ้าเห็นว่าผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนถามว่าสามารถร้องว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องมีการร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ไม่สามารถวินิจฉัยได้เอง ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะกกต. มีหน้าที่เพียงสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่มีปัญหา ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานฝ่ายกฎหมายที่กำลังศึกษาหารือกันอยู่อย่างเคร่งเครียดในประเด็นนี้
