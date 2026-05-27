นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

เคลื่อนไหวแล้ว! นานา ไรบีนา โพสต์แจงดรามา หลัง เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด ฟาดแรง “นั่งดูกรรมทำงาน” ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เจนสุดา ปานโต และไฮโซข้าวโพด ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงและอดีตเพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ได้ออกมาเล่านาทีเผชิญหน้า นานา-เวย์ ไทยเทเนี่ยม ที่ศาลอาญา รัชดา โดยระบุว่า “การเจอกันครั้งนี้ไม่มีการทักทาย เพราะความเป็นเพื่อนมันขาดลงไปแล้ว แต่ก็สังเกตได้ถึงความเครียดที่ทั้งสองมี แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก ตอนนี้ได้แต่นั่งเก้าอี้แล้วมองดูกรรมมันทำงาน เพราะเขาเป็นคนพาตัวเองเข้ามาในจุดนี้เอง” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน
ล่าสุดช่วงค่ำของวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา นานา ไรบีนา ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังอดีตเพื่อนรักแก๊งนางฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้น โดยนานาแจงสาเหตุที่ไม่ออกมาตอบโต้สิ่งที่อดีตเพื่อนรักพูด เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการแก้ปัญหา และการหาทางหาเงินมาทยอยใช้หนี้ตามกำลังที่ไหว
“ขอชี้แจงต่อผู้ติดตาม และทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
จากกระแสข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาโดยตลอด และที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใด ๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการใช้เวลาในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุดตามกำลังที่ไหว ณ ตอนนี้
วันนี้นานาอยากขออธิบายต่อผู้ติดตาม รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าในไลฟ์ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันไหนเลยที่นานาไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้ในการชำระหนี้ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สำหรับเจ้าหนี้ที่ได้มีการพูดคุยและเจรจากัน เราได้พยายามหาจุดที่ลงตัว ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและระยะเวลา โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน และทยอยผ่อนชำระตามกำลังที่เราสามารถรับผิดชอบได้มาโดยตลอด
ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย การเจรจา รวมถึงการพิจารณาของศาล นานาขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในแต่ละกรณีของแต่ละท่านมีรายละเอียด และข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป
นานาขอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และพร้อมยอมรับผลของการพิจารณา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ท่านใดที่นานาสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็ได้พยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถ อาจไม่สามารถทำได้รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมด แต่จะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป
สุดท้ายนี้ นานาขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจจริง ๆ ค่ะ นานาเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องการกำลังใจ
หลังจากนี้ นานาสัญญาว่าตั้งใจทำงาน และค่อย ๆ แก้ไขปัญหาทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ แม้อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด ตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจค่ะ”
อ้างอิงจาก : FB Rybena Intachai
