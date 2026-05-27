ข่าวดาราบันเทิง

นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:26 น.
70
นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

เคลื่อนไหวแล้ว! นานา ไรบีนา โพสต์แจงดรามา หลัง เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด ฟาดแรง “นั่งดูกรรมทำงาน” ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เจนสุดา ปานโต และไฮโซข้าวโพด ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงและอดีตเพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ได้ออกมาเล่านาทีเผชิญหน้า นานา-เวย์ ไทยเทเนี่ยม ที่ศาลอาญา รัชดา โดยระบุว่า “การเจอกันครั้งนี้ไม่มีการทักทาย เพราะความเป็นเพื่อนมันขาดลงไปแล้ว แต่ก็สังเกตได้ถึงความเครียดที่ทั้งสองมี แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก ตอนนี้ได้แต่นั่งเก้าอี้แล้วมองดูกรรมมันทำงาน เพราะเขาเป็นคนพาตัวเองเข้ามาในจุดนี้เอง” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

ล่าสุดช่วงค่ำของวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา นานา ไรบีนา ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังอดีตเพื่อนรักแก๊งนางฟ้าออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้น โดยนานาแจงสาเหตุที่ไม่ออกมาตอบโต้สิ่งที่อดีตเพื่อนรักพูด เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการแก้ปัญหา และการหาทางหาเงินมาทยอยใช้หนี้ตามกำลังที่ไหว

“ขอชี้แจงต่อผู้ติดตาม และทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

จากกระแสข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาโดยตลอด และที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใด ๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการใช้เวลาในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุดตามกำลังที่ไหว ณ ตอนนี้

วันนี้นานาอยากขออธิบายต่อผู้ติดตาม รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าในไลฟ์ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันไหนเลยที่นานาไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้ในการชำระหนี้ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับเจ้าหนี้ที่ได้มีการพูดคุยและเจรจากัน เราได้พยายามหาจุดที่ลงตัว ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและระยะเวลา โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน และทยอยผ่อนชำระตามกำลังที่เราสามารถรับผิดชอบได้มาโดยตลอด

ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย การเจรจา รวมถึงการพิจารณาของศาล นานาขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในแต่ละกรณีของแต่ละท่านมีรายละเอียด และข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป

นานาขอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และพร้อมยอมรับผลของการพิจารณา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ท่านใดที่นานาสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็ได้พยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถ อาจไม่สามารถทำได้รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมด แต่จะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุดท้ายนี้ นานาขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจจริง ๆ ค่ะ นานาเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องการกำลังใจ

หลังจากนี้ นานาสัญญาว่าตั้งใจทำงาน และค่อย ๆ แก้ไขปัญหาทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ แม้อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด ตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น

ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจค่ะ”

นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Rybena Intachai

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

1 นาที ที่แล้ว
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ ข่าวต่างประเทศ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

17 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

28 นาที ที่แล้ว
ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามโกนหัวรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชทใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิง

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชต ใส่ร้าย คิมซูฮยอน

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569 เศรษฐกิจ

ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซาบีดา” โพสต์ภาพ “อนุทิน” ทำงานหนัก ลุยงานต่อเนื่อง 4 ชม. บนเครื่องบิน

54 นาที ที่แล้ว
ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล ทำไมไทยชอบฟ้องปิดปาก กฎหมายกลายเป็นอาวุธ เศรษฐกิจ

ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล กฎหมายกลายเป็นอาวุธ

55 นาที ที่แล้ว
ป้าสุดช้ำ ชวด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง ข่าว

ป้าสุดช้ำ ชวด “ไทยช่วยไทย พลัส” เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส เริ่ม 1 มิ.ย. 2569 การเงิน

ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง ข่าวดารา

นานา ไรบีนา แจงดรามา ยันพยายามแก้ปัญหา ทยอยเคลียร์หนี้ตามกำลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 1 เวลา 09.01 น. เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 350 บาท ทองแท่งขายออก 69,650 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเล่าอีกมุม อ้างถูกสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิง จัดฉากรีดไถ-พังข้าวของ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยไทยวูบ 2 นาย โหมงานหนักช่วยคนงานลาวติดในถ้ำ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิต คนร้ายวางยาพิษฆ่า “หลิน ฉี” เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชั่วช้า! ลูก 15 เมายาบ้า ข่มขืนแม่ อ้าง ไม่ต้องเสียเงินซื้อกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย มีมติไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI ในคดีเว็บพนัน ให้เจ้าตัวไปเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แจง “ไอ้เกม” ผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็ก 14 ไม่ได้ติดคุกแค่ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหายอ่วม แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

ครูสหรัฐฯ ฟ้องนักเรียน เรียกค่าเสียหายอ่วม แอบเจาะโซเชียล ล้วงภาพลับแชร์ว่อนเน็ต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถูกตำรวจแจกใบสั่งข้อหาใช้มือขวาถือโทรศัพท์ขับรถ ข่าวต่างประเทศ

งงหนัก! สาวถูกออกใบสั่ง มือขวาถือโทรศัพท์ขณะขับรถ รู้ความจริง ช็อกทั้งโซเชียล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:26 น.
70
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button