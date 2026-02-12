ข่าว

ประวัติ "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" อดีตหัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย ผู้ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกโรค

ประวัติ "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" อดีตหัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย ผู้ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกโรค

ประวัติ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” อดีตหัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย หญิงแกร่งแห่งการเมืองไทย ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

ภายหลังจากที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่และผันตัวไปทำงานภาคประชาชน วันนี้เราจะพาย้อนดูเส้นทางชีวิตและบทบาททางการเมืองของหญิงแกร่งผู้นี้ ที่โลดแล่นอยู่ในสนามการเมืองไทยมายาวนาน ตั้งแต่ยุคพรรคพลังธรรม จนถึงการก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย และฝากผลงานนโยบายสำคัญไว้มากมาย

ดร.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า หน่อย เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เป็นนักการเมืองหญิงแถวหน้าของประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญหลายสมัย ทั้งในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และชวน หลีกภัย รวมถึงเคยเป็นแกนนำคนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย
FB/ พรรคไทยสร้างไทย

เส้นทางการศึกษาและเกียรติประวัติ

คุณหญิงสุดารัตน์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GIBA) นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้วยความรู้ความสามารถ ท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยนครพนม และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เส้นทางสายการเมือง

  • จุดเริ่มต้นกับพรรคพลังธรรม (2535 – 2539): คุณหญิงสุดารัตน์ก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สส.กทม. เขต 12 สังกัดพรรคพลังธรรม ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึง 1 ใน 3 ของกรุงเทพฯ และได้รับเลือกตั้งซ้ำในการเลือกตั้งเดือนกันยายนปีเดียวกัน พร้อมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคในปี 2537

  • ยุคไทยรักไทยและเพื่อไทย (2541 – 2563): หลังจากลาออกจากพรรคพลังธรรม ท่านได้ร่วมงานกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในพรรคไทยรักไทย และดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เคยลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2543 แม้จะพ่ายแพ้ให้กับ นายสมัคร สุนทรเวช แต่ก็ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 2

    • ต่อมาในปี 2544 ได้รับเลือกเป็น สส.บัญชีรายชื่อ และดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” จนสำเร็จ

    • ในปี 2550 ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี จากคดียุบพรรคไทยรักไทย ก่อนจะกลับมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี 2562

  • ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย (2564 – ปัจจุบัน): หลังจากลาออกจากพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลความไม่ชัดเจนในการบริหารงาน ท่านได้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย และได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อปี 2565 โดยในการเลือกตั้งปี 2566 ท่านได้รับเลือกเป็น สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 แต่ได้ลาออกจากการเป็น สส. ในเวลาต่อมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นทำหน้าที่แทน

FB/ พรรคไทยสร้างไทย

ผลงานและนโยบายเด่น

ตลอดระยะเวลาการทำงาน คุณหญิงสุดารัตน์ได้ผลักดันนโยบายสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนมากมาย อาทิ

  • โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
  • นโยบายความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ
  • การปรับโครงสร้างการผลิตทางเกษตร
  • การพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

