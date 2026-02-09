เกิดอะไรขึ้น? “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งข้อความหา “สรยุทธ” กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69
“สรยุทธ” เผยกลางรายการ “ณัฐพงษ์” หัวหน้าพรรคประชาชน ส่งข้อความหาตอน 5 ทุ่ม ขอยกเลิกคิวออกรายการ หลังรู้ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ
นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” เล่าถึงบรรยากาศการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากสองพรรคคู่แข่งสำคัญ คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน และนายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย ว่าหากฝ่ายใดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งจะต้องเดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการ
นายสรยุทธ เผยว่า เมื่อเวลา 23.19 น. นายณัฐพงษ์ ได้ส่งข้อความหานายสรยุทธเป็นการส่วนตัว โดยระบุว่า “พรุ่งนี้ไม่ได้ไปออกรายการด้วยแล้วนะครับ ที่ผ่านมาขอบคุณมาก เดินหน้าทำงานต่อครับ”
จากข้อความดังกล่าว ส่งผลให้ในรายการเช้าวันนี้ นายณัฐพงษ์ ไม่ได้เดินทางมาปรากฏตัวเพื่อร่วมรายการตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ ส่วนนายอนุทิน เดินทางมาร่วมรายการในฐานะ ว่าที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถกวาดที่นั่ง สส. เข้าสภาไปได้จำนวนมากถึง 193 ที่นั่ง ยึดอันดับ 1 ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
