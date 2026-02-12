ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:47 น.
57
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

“จตุพร พรหมพันธุ์” บี้ กกต. หยุดเลี่ยงปัญหาหน้างาน จี้เปิดภาพหลักฐาน จากหน่วยเลือกตั้งแสนหน่วยทั่วไทย พิสูจน์ความโปร่งใสปม “คะแนนเขย่ง” สยบกระแสเรียกร้องนับคะแนนใหม่

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Jatuporn Prompan – จตุพร พรหมพันธุ์ โพสต์ข้อความระบุว่า นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ไลฟ์สดในรายการ “ประเทศไทยต้องมาก่อน” โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้ความจริงและเปิดเผยสิ่งที่ถูกต้องมาแก้ปัญหาประชาชนเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ที่เขต 1 ชลบุรี ซึ่งลุกลามไปเขตเลือกตั้งอื่นๆ ทั่วประเทศแล้ว

“กกต.ฟังผมดีๆ คุณมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ปัญหาระบบมันล่มต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ล่มถึงเวลาไหน และควรนำภาพของหน่วยเลือกตั้งกว่าแสนหน่วยที่บันทึกไว้อยู่แล้วมาทำความจริงให้ปรากฎ และพิสูจน์ว่า (คะแนน) มันเขย่งจริงหรือไม่ ยอดผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคะแนนมันจริงหรือเปล่า และเกิดจากความเอ้อเร้อ หรือเกิดจากการทุจริตจริงๆ ต้องพิสูจน์ตามเนื้อผ้าให้มันสิ้นสงสัยกันไป”

อีกทั้งเชื่อว่า การเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ของเขต 1 ชลบุรี ถ้า กกต.มีมติให้นับใหม่คงจะไม่เปลี่ยนแปลงผลเลือกตั้งได้ เพราะคะแนนเลือกนายสุชาติ ชมกลิ่น ทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคประชาชน เป็นจำนวนมาก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน
FB/ Jatuporn Prompan – จตุพร พรหมพันธุ์

ส่วนประชาชนมาเรียกร้องจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่นั้น ตนเห็นว่า หน้าที่ของ กกต.ต้องสนใจปัญหาเบื้องหน้าที่เป็นข้อเรียกร้องมากกว่าค้นหาเหตุจากเบื้องหลังมากล่าวอ้างเพื่อหลบหลีกปัญหาเบื้องหน้า

ดังนั้น กกต.ควรพิสูจน์ความถูกต้องให้สิ้นความสงสัยอย่างตรงไปตรงมาของประชาชนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หาก กกต.ไม่ให้นับใหม่แล้ว ต้องอธิบายความสงสัยของประชาชนทุกข้อให้กระจ่างแจ้งทุกกรณีเช่นกัน

นายจตุพร กล่าวว่า หลายเรื่องที่เป็นปัญหากับการเลือกตั้งนั้น ประชาชนไม่สบายใจ ถ้า กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็ไม่เป็นปัญหา แต่กลับปล่อยให้ประชาชนสะสมความไม่สบายใจกับสิ่งที่ผิดมาตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้า จนกลายเป็นความไม่เชื่อมั่น กกต.

“สิ่งสำคัญการแก้ปัญหาต้องใช้ความจริงตามที่เกิดขึ้นกับหน่วยเลือกตั้งที่ถูกบันทึกไว้มาชี้แจง หรือนำใบบันทึกรายงานผลคะแนนแต่ละหน่วยมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ว่ากันตามเนื้อผ้า ซึ่งจะเห็นร่องรอยการประท้วงมาตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งแล้ว”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

