ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:43 น.
60
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา

สรุปความจริงระเบิดสุญญากาศในกาซา หลังมีรายงานคนระเหยหาย 2,000 ราย เจาะลึกกลไกอาวุธมรณะและข้อกฎหมายสงคราม เพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์จริงในพื้นที่ล่าสุด

ท่ามกลางไฟสงครามในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อ คำว่า ระเบิดสุญญากาศ (Vacuum Bomb) ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง พร้อมกับข้อกล่าวหาที่น่าสะพรึงกลัวว่า อาวุธชนิดนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 2,000 คน ระเหยหายสาบสูญ ไปเฉย ๆ โดยไม่พบแม้แต่ร่าง

ทีมข่าว The Thaiger สรุปข้อเท็จจริงทางเทคนิคทหาร ข้อกฎหมาย และรายงานการสืบสวนล่าสุด เพื่อแยกแยะว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือข้อกล่าวหาที่ยังต้องพิสูจน์

ระเบิดสุญญากาศ พลังทำลายล้างรุนแรงแค่ไหน?

แม้ชื่อจะฟังดูเหมือนเครื่องดูดอากาศ แต่ในทางเทคนิคทางทหาร มันคือ อาวุธเทอร์โมบาริก (Thermobaric weapons) หรือ ระเบิดเชื้อเพลิงในอากาศ (Fuel-Air Explosive – FAE) ซึ่ง HRW เรียกรวม ๆ ว่า Enhanced Blast Weapons

กลไกการทำงาน 2 ขั้นตอนสุดอันตราย

เมื่อหัวรบของระเบิดสุญญากาศกระทบเป้าหมาย จะปล่อยเชื้อเพลิง กระจายตัวเป็นละอองฝุ่นฟุ้งไปทั่วบริเวณ (สามารถแทรกซึมเข้าถ้ำ อาคาร หรืออุโมงค์ได้ดี)

จากนั้น เชื้อเพลิงที่ฟุ้งอยู่จะถูกจุดระเบิด เผาไหม้ร่วมกับออกซิเจนในอากาศโดยรอบ ส่งผลให้เกิด ลูกไฟความร้อนสูง และ คลื่นอัดกระแทก (Blast Wave) ที่รุนแรงและยาวนานกว่าระเบิดทั่วไป

คำว่า “สุญญากาศ” มาจากปรากฏการณ์หลังการระเบิด ที่ออกซิเจนถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความดันอากาศตกลงวูบหนึ่ง (Negative Pressure) ซึ่งสามารถทำลายปอดหรืออวัยวะภายในของมนุษย์ได้ แม้จะไม่ได้ถูกสะเก็ดระเบิดโดยตรง

ภาพการค้นหาร่างที่หายไปในซากตึกหลังการโจมตี
(ภาพจาก : Wikipedia) การระเบิดจากระเบิดเชื้อเพลิง-อากาศของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ใช้กับเรือรบที่ปลดประจำการ USS McNulty ภาพปี 1972

ข้อกล่าวหา “คนระเหย 2,000 ศพ” จริงไหม

ประเด็นนี้ร้อนแรงขึ้นเมื่อ Al Jazeera เผยแพร่รายงานเชิงสืบสวน (10 ก.พ. 2569) อ้างอิงข้อมูลจากทีมกู้ภัยในกาซา ระบุตัวเลขผู้สูญหาย 2,842 ราย ที่ “ไม่พบร่างหรือเหลือหลักฐานน้อยมาก”

รายงานดังกล่าวตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการใช้ อาวุธความร้อนสูงและแรงอัด (ซึ่งเข้าข่ายเทอร์โมบาริก) ว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซาก หรือที่เรียกในเชิงอุปมาว่า “ระเหย” (Vaporized) ไปกับแรงระเบิด

ในขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องอาวุธรุนแรงมีน้ำหนัก แต่สื่อตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศอย่าง AP News และ Reuters ให้มุมมองอีกด้านที่เกี่ยวกับข้อจำกัดหน้างาน โดยคาดว่ากาซาเต็มไปด้วยตึกสูงที่ถล่มลงมาทับถมกัน การค้นหาร่างภายใต้คอนกรีตหลายพันตันโดยไม่มีเครื่องจักรหนัก (Heavy Machinery) เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

การระบุว่า “สูญหาย” ในทางเอกสาร มักหมายถึง “ยังไม่พบร่าง” หรือ “พิสูจน์อัตลักษณ์ไม่ได้” ไม่ได้แปลว่าร่างนั้นสลายไปในอากาศเสมอไป ดังนั้น แรงระเบิดจากการโจมตีทางอากาศทั่วไป (Airstrike) ก็สามารถทำให้ร่างฉีกขาดจนยากแก่การรวบรวมได้เช่นกัน

หลักฐาน “แถบสี” บนจรวดอิสราเอล

ประเด็นเรื่องการใช้อาวุธเทอร์โมบาริกยังเป็นที่ถกเถียงในวงการนักวิเคราะห์อาวุธ เว็บไซต์ The War Zone เคยตั้งข้อสังเกตภาพถ่ายเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลที่ติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire ซึ่งมี “แถบสี” (Color Bands) ที่แตกต่างจากรุ่นปกติ ทำให้เกิดการคาดเดาว่าอาจเป็นรุ่นหัวรบพิเศษแบบเทอร์โมบาริก (เช่น AGM-114N)

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย ยังไม่มีการยืนยันการใช้งานภาคสนาม หรือการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอาวุธทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน

ปัจจุบัน ไม่มีสนธิสัญญาที่ห้ามใช้อาวุธเทอร์โมบาริกโดยตรง แต่การใช้งานต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) อย่างเคร่งครัด

  • ต้องแยกแยะระหว่างทหารและพลเรือน
  • ต้องได้สัดส่วน (Proportionality)
  • คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ระบุว่า การใช้อาวุธชนิดนี้ใน “เขตเมืองที่มีคนหนาแน่น” ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เพราะรัศมีทำลายล้างกว้างและควบคุมผลกระทบต่อพลเรือนได้ยาก

การหายตัวไปของชาวกาซานับพันคนคือโศกนาฏกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่สาเหตุจะมาจาก “อาวุธมรณะที่ทำให้ร่างระเหย” หรือ “ซากตึกที่ทับถมจนกู้ไม่ได้” ยังคงต้องรอการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หลังสงครามสงบ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาคำตอบที่ชัดเจน 100%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: Al Jazeera, Human Rights Watch, AP News, The War Zone, Wikipedia

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

39 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

11 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

13 นาที ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

32 นาที ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

32 นาที ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ

49 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ จวกยับภาครัฐพยายามปิดปากประชาชน ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย ข่าวการเมือง

บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ไม่เคยได้สักบาท มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน ข่าว

ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;เงินซื้อเสียง&quot; แลกด้วย &quot;ชีวิตครู&quot; วงจรอุบาทว์ &quot;ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น&quot; สร้างเยาวชนปีศาจ ข่าว

ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแหล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี บันเทิง

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เมย์-หนิง&quot; เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ &quot;อูน ชนิสรา&quot; แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม บันเทิง

สรุปดราม่า “เมย์-หนิง” เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ “อูน ชนิสรา” แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ไม่ขอโต้ &quot;ธิษะณา&quot; ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส. ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวบุกถึงหน้าบ้าน ตู่ ภพธร ขอจ้างงานร้องเพลง บันเทิง

ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:43 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button