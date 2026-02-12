สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย
สวีเดนฮือฮา เมืองแอลฟ์ดาเลน ชงไอเดียเด็ด ให้พนักงานใช้ “ชั่วโมงพักออกกำลังกาย” ไป “มีเซ็กซ์” ได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาประชากรหดตัว
(11 ก.พ. 69) — สื่อท้องถิ่นสวีเดนรายงาน นักการเมืองท้องถิ่น เมืองแอลฟ์ดาเลน (Älvdalen) เสนอญัตติอนุญาตให้พนักงานเทศบาลสามารถใช้สิทธิ์ “ชั่วโมงเพื่อสุขภาพ” หรือชั่วโมงออกกำลังกายระหว่างงานที่ยังได้รับค่าจ้าง ไปใช้ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ทางเพศ หรือมีเซ็กซ์กับคู่รักได้
นายทอร์บยอร์น ซาคริสสัน ประธานพรรค Center Party ประจำเมืองแอลฟ์ดาเลน เจ้าของไอเดียแหวกแนว อ้างว่าต้องการปรับปรุงนิยามของชั่วโมงเพื่อสุขภาพให้ทันสมัย ไม่ควรมีใครเข้าไปก้าวก่ายว่าพนักงานจะใช้เวลานี้ทำอะไร ที่ไหน หรืออย่างไร ตราบใดที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัย เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคู่กรณี
ข้อเสนอนี้ถูกส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยไม่มีเสียงคัดค้านในชั้นต้น ซึ่งนายคริสโตเฟอร์ กิลเลนคัล สมาชิกสภาเทศบาลจากพรรค Social Democrats ยอมรับแบบเขินอายว่า ที่ตนโหวตผ่านไปในตอนแรกเพราะรู้สึกกระดากอายกับหัวข้อนี้มากจนอยากให้เรื่องจบๆ ไป แต่เมื่อมาคิดดูทีหลัง เขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้แสดงความเห็นคัดค้านออกไป
หวังผลปั๊มประชากร แนวคิดการให้พนักงานกลับไป “ทำการบ้าน” ในเวลางานไม่ใช่เรื่องใหม่ในสวีเดน ก่อนหน้านี้เมืองโอเวอร์ทอร์เนียว (Övertorneå) เคยพยายามผลักดันนโยบายลักษณะนี้มาแล้ว มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดและแก้ปัญหาประชากรลดลง ซึ่งเมืองแอลฟ์ดาเลนก็กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับนโยบายนี้ก่อนช่วงฤดูร้อน
