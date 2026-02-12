ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:32 น.
66
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

สวีเดนฮือฮา เมืองแอลฟ์ดาเลน ชงไอเดียเด็ด ให้พนักงานใช้ “ชั่วโมงพักออกกำลังกาย” ไป “มีเซ็กซ์” ได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาประชากรหดตัว

(11 ก.พ. 69) — สื่อท้องถิ่นสวีเดนรายงาน นักการเมืองท้องถิ่น เมืองแอลฟ์ดาเลน (Älvdalen) เสนอญัตติอนุญาตให้พนักงานเทศบาลสามารถใช้สิทธิ์ “ชั่วโมงเพื่อสุขภาพ” หรือชั่วโมงออกกำลังกายระหว่างงานที่ยังได้รับค่าจ้าง ไปใช้ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ทางเพศ หรือมีเซ็กซ์กับคู่รักได้

นายทอร์บยอร์น ซาคริสสัน ประธานพรรค Center Party ประจำเมืองแอลฟ์ดาเลน เจ้าของไอเดียแหวกแนว อ้างว่าต้องการปรับปรุงนิยามของชั่วโมงเพื่อสุขภาพให้ทันสมัย ไม่ควรมีใครเข้าไปก้าวก่ายว่าพนักงานจะใช้เวลานี้ทำอะไร ที่ไหน หรืออย่างไร ตราบใดที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัย เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคู่กรณี

ข้อเสนอนี้ถูกส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยไม่มีเสียงคัดค้านในชั้นต้น ซึ่งนายคริสโตเฟอร์ กิลเลนคัล สมาชิกสภาเทศบาลจากพรรค Social Democrats ยอมรับแบบเขินอายว่า ที่ตนโหวตผ่านไปในตอนแรกเพราะรู้สึกกระดากอายกับหัวข้อนี้มากจนอยากให้เรื่องจบๆ ไป แต่เมื่อมาคิดดูทีหลัง เขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้แสดงความเห็นคัดค้านออกไป

หวังผลปั๊มประชากร แนวคิดการให้พนักงานกลับไป “ทำการบ้าน” ในเวลางานไม่ใช่เรื่องใหม่ในสวีเดน ก่อนหน้านี้เมืองโอเวอร์ทอร์เนียว (Övertorneå) เคยพยายามผลักดันนโยบายลักษณะนี้มาแล้ว มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดและแก้ปัญหาประชากรลดลง ซึ่งเมืองแอลฟ์ดาเลนก็กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับนโยบายนี้ก่อนช่วงฤดูร้อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

13 นาที ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

32 นาที ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

32 นาที ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ

49 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ จวกยับภาครัฐพยายามปิดปากประชาชน ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย ข่าวการเมือง

บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ไม่เคยได้สักบาท มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน ข่าว

ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;เงินซื้อเสียง&quot; แลกด้วย &quot;ชีวิตครู&quot; วงจรอุบาทว์ &quot;ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น&quot; สร้างเยาวชนปีศาจ ข่าว

ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแหล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี บันเทิง

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เมย์-หนิง&quot; เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ &quot;อูน ชนิสรา&quot; แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม บันเทิง

สรุปดราม่า “เมย์-หนิง” เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ “อูน ชนิสรา” แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ไม่ขอโต้ &quot;ธิษะณา&quot; ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส. ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวบุกถึงหน้าบ้าน ตู่ ภพธร ขอจ้างงานร้องเพลง บันเทิง

ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 13:32 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button