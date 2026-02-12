ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 13:28 น.
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

ครูประถมสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อหลอกแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ใช้อุปกรณ์ยัดช่องคลอด หมอปลาแฉเหยื่อโผล่เพิ่ม 9 ราย

12 ก.พ.69 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เวลา 11.30 น. น.ส.น้อย (นามสมมติ) ข้าราชการครูโรงเรียนประถมฯ แห่งหนึ่งวัย 44 ปี พร้อมด้วยสามี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังจากตกเป็นเหยื่อของสัปเหร่อรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าสามารถทำพิธีทางไสยศาสตร์แก้คุณไสยได้ แต่กลับฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารในลักษณะที่ผิดวิสัยของการทำพิธีกรรมทั่วไป

น.ส.น้อย เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 ตนได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับ “ลุงสนม” มีอาชีพเป็นสัปเหร่อ โดยอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญในการถอนของและแก้คุณไสย แต่เมื่อเริ่มทำพิธีกลับผิดวิสัยปกติ เริ่มจากการบังคับให้ตนโกนขนในที่ลับ อ้างว่าต้องเปิดทางเพื่อทำพิธีบริเวณหัวหน่าว

ในระหว่างขั้นตอนการทำพิธี สัปเหร่อรายนี้ยังได้ใช้นิ้วมือและอุปกรณ์ประกอบพิธียัดเข้าไปในช่องคลอดของตน นอกจากนี้ “ลุงสนม” ยังบอกว่าต้องทำพิธีต่อเนื่องให้ครบถึง 6 รอบ แต่ น.ส.น้อย ทนต่อพฤติกรรมไม่ไหว จึงตัดสินใจขอยุติการทำพิธีลงเพียงรอบที่ 3 และรีบหลบหนีออกมา

ด้าน หมอปลา ผู้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อแล้วกว่า 9 ราย ซึ่งในวันนี้ได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีก่อน 2 ราย และเตรียมนำผู้เสียหายเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ รองเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในเวลาบ่ายสองโมงวันนี้

