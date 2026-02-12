กองทัพภาค 2 ออกแถลง หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ขาขาด 1 นาย
กองทัพภาค 2 ออกแถลง หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติงาน กวาดล้าง และพิสูจน์ทราบพื้นที่ ขาขาด 1 นาย บาดเจ็บอีก 2 นาย
กองทัพภาคที่ 2 โพสต์เฟซบุ๊กออกแถลงหลัง กำลังพลได้รับบาดเจ็บ จากการเหยียบวัตถุระเบิด ขณะปฏิบัติงาน กวาดล้าง และพิสูจน์ทราบพื้นที่ จำนวน 3 นาย โดย 1 นาย ขาขาดนั้น
โดยแถลงการระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.40 น. ได้เกิดเหตุการณ์ กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบวัตถุระเบิด ขณะปฏิบัติงาน กวาดล้างและพิสูจน์ทราบพื้นที่ ภายใน เขตควบคุมของหน่วย เพื่อสถาปนาความมั่นคงปลอดภัยของฐานปฏิบัติการ
โดยปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บคือ พลทหารปริวัตร์ มีมานะ กำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 132 ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาข้างซ้ายขาด และขาข้างขวามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ และมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกปราโมทย์ ดีภักดิ์ และ พลทหารจักรพงษ์ โพธิ์เมือง หน่วยได้ ดำเนินการปฐมพยาบาลขั้นต้นตามหลักการช่วยชีวิตในสนามรบทันที และเร่งลำเลียงส่งต่อไปยัง สถานพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร่งด่วน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาพยาบาล การดูแลสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก ตลอดจนประสานหน่วยงาน ด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่อย่างเป็นระบบ กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติ ภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความปลอดภัย ของประชาชนตามแนวชายแดนด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป โดยทันที”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%
- “กัน จอมพลัง” บริจาค 5 หมื่นให้พลทหารขาขาด ถามขาที่ 7 แล้ว เมื่อไหร่จะจบ?
- กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: