“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 14:17 น.
"บักบอย" อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

“บักบอย” อินฟลูฯเขมร โพสต์เดือดซัดไทยเป็นต้นเหตุสงคราม ท้าขึ้นศาลโลกเคลียร์ปมพื้นที่ทับซ้อน พร้อมจี้ให้ชดใช้ค่าเสียหายบ้านเรือนประชาชน

“บักบอย” อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา ได้โพสต์คลิปภายหลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเข้าสู่ช่วงหยุดยิง โดยเจ้าตัวได้อัดคลิปวิดีโอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยต้องออกมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวหาอย่างดุเดือดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อสงครามและรุกรานอธิปไตยของกัมพูชาก่อน

“มึงต้องรู้ไวนะว่า สงครามที่เกิดขึ้นพวกมึงเป็นคนก่อ เพราะฉะนั้น ดินแดนที่เป็นอธิปไตยของพวกกูมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไร และบ้านเรือนประชาชนของประชาชนของกัมพูชาที่มึงไปทำลาย มึงก็ต้องชดใช้นะ มึงต้องแยกให้ออกนะ สงครามไม่ใช่ต่างคนต่างเริ่ม สงครามนี่คือมึงเป็นคนเริ่ม

มึงพยายามที่จะมาตีเอาดินแดนของประเทศกู ไม่ใช่แบบพวกกูเนี่ยพยายามที่จะตีเอาดินแดนของประเทศมึง พวกกูไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยทำ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมึงจากฝั่งมึงฝั่งเดียว

พวกกูพยายามที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเอง ส่วนเรื่องกำลังจะตามพวกมึงอ่ะอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนึง แต่ประเทศหรือโลกเขาก็มีกฎหมาย เขาก็แบ่งเขตกันชัดเจนนะว่า ประเทศไหน พรมแดนอยู่ตรงไหนอะไรยังไง มันก็มีเขตแดนมีอะไรกันชัดเจน

บักบอย อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา ขณะอัดคลิปวิดีโอ
TikTok/ @makaraboynew

ถ้ามึงมั่นใจอะไรขนาดนั้น มึงก็ไปศาลสิ ฝั่งกูก็พยายามที่จะเรียกร้องมาตลอดว่าถ้ามันเคลียร์กันไม่ได้ 2 ฝ่าย จะต้องขึ้นศาล แต่มึงก็ไม่ไป กูก็แปลกใจว่า มันมีแต่โจรนะที่แบบมันไม่กล้าที่จะขึ้นศาล

แล้วถ้ามึงบอกว่าแพ้สงครามแบบไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ ไม่ได้แพ้สงคราม คือพวกกูโดนพวกมึงรุกราน เพราะฉะนั้น เรื่องต่อไปก็คือจะต้องไปสู้กันนะ จะต้องไปสู้กันต่อ

แล้วก็ภาพอะไรต่างๆ ที่พวกมึงมาทำลายบ้านเรือนประชาชนบ้านกู มีคนเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน แล้วก็ F16 อะไรของมึงที่แบบมาบอมบ์ในประเทศกู มึงก็ต้องชดใช้เหมือนกัน มึงแยกให้ออกนะ ไม่ใช่แบบสงครามที่สมัครใจระหว่างฝั่งกูกับฝั่งมึง แต่สงครามครั้งนี้คือสงครามรุกรานจากประเทศมึงมาประเทศกู”

@makaraboynew

ไทยเป็นฝายก่อสงครามต้องรับผิดชอบ

♬ original sound – MAKARA មករា – MAKARA មករា

