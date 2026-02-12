ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน
“ดร.ฐิตินาถ” โต้เดือด! ปัดตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ยันไม่เคยรับสักบาท มีแต่เคยช่วยเหลือตอนลำบาก ลั่นเตรียมฟ้องคนบิดเบือน
เพจเฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App ของ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างดุเดือด หลังตกเป็นเป้าโจมตีในโลกโซเชียลจากกรณีข่าวลือเรื่องการหลอกลวงเงินดาราดังนับร้อยล้านบาท เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมประกาศดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูล
ครูอ้อยชี้แจงว่า ตนไม่เคยได้รับเงินจากดาราคู่กรณีแม้แต่บาทเดียว ไม่ว่าจะในรูปแบบใด แต่ในทางกลับกัน ตนต่างหากที่เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือบุคคลนั้นในช่วงที่ลำบากยากจน ทั้งส่งเสียเรื่องการเรียน การกินอยู่ พาเดินทางต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นการช่วยเหลือโดยสมัครใจ
ประเด็นสำคัญที่ ดร.ฐิตินาถ ยกขึ้นมาโต้แย้งคือ การให้สัมภาษณ์ของดาราคนดังกล่าวที่มีลักษณะ “กำกวม” จนทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เพราะว่าหากฟังให้ครบถ้วน เงินที่ดาราคนนั้นเสียไปเป็นการนำไปซื้อทรัพย์สินจากผู้อื่น ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีการซื้อขายใดๆ กับตน
ในช่วงท้าย ดร.ฐิตินาถ ประกาศชัดเจนว่า “ถึงเวลาที่คนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป” โดยนับจากวันนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือแชร์ข้อมูลเท็จ รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูล
ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานครบถ้วน ทั้งคลิปวิดีโอและเอกสารสอบสวนของตำรวจ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตลอดการทำงานกว่า 20 ปี
