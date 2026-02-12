คลิปว่อน จนท.หน่วยเลือกตั้งนครปฐม โผล่ประกบชาวบ้านถึงคูหา จี้ กกต. สอบด่วน
ดราม่าเดือดโซเชียล เขต 5 นครชัยศรี ชายชุดดำคล้าย กปน. ยืนคุมเชิงแถมทำมือชี้แนะขณะกาบัตร คลิปคนดูทะลุ 6 หมื่น ชาวเน็ตจี้ กกต. ตรวจสอบด่วน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอความยาว 31 วินาที เผยให้เห็นเหตุการณ์ภายในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เขตเลือกตั้งที่ 5) ซึ่งสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก
ชายชุดดำบุกคูหา ชี้แนะ หรือ ชี้นำ?
ภายในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพของชายสวมเสื้อยืดสีดำ ผมสั้น ที่บริเวณหน้าอกมีบัตรประจำตัวติดอยู่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้เดินเข้าไปยืนประกบประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงภายในคูหาลงคะแนน
สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตคือ พฤติกรรมของชายคนดังกล่าวที่มีการพูดคุยและ “ทำมือ” ในลักษณะชี้ไปยังบัตรเลือกตั้งคล้ายกับกำลังบอกกล่าวหรือชี้แนะผู้ที่กำลังกาบัตรอยู่ ซึ่งตามระเบียบปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ควรประจำอยู่ที่จุดอำนวยความสะดวกและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในขณะที่ผู้มีสิทธิกำลังลงคะแนน เพื่อป้องกันการชี้นำ
โซเชียลเดือด! จี้ กกต. ตรวจสอบด่วน
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน มียอดผู้เข้าชมพุ่งสูงกว่า 60,000 ครั้ง และมีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยความเห็นส่วนใหญ่ต่างตั้งคำถามถึงความโปร่งใส และความถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง
“อันนี้ชัดเจนมาก”
“กำกับการลงคะแนนได้เหรอ”
“ยืนคุมให้กาเลยเหรอมันต้องยืนห่าง ๆ”
“ถ้าตามที่เรียนมา คือผิดกฏหมาย และคลิปนี้ก็จะมีให้ดูชั่วลูกชั่วหลานดู”
ทั้งนี้ ตามกฎหมายเลือกตั้ง การกระทำใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายการจูงใจ หรือชี้นำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ถือเป็นความผิดและอาจนำไปสู่การร้องเรียนให้การเลือกตั้งในหน่วยนั้นเป็นโมฆะได้ ซึ่งต้องรอการชี้แจงจากทาง กกต. จังหวัดนครปฐม ว่าเหตุการณ์ในคลิปเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุหรือผู้พิการตามร้องขอ หรือเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่
