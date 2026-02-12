ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

ดราม่าอินฟลูฯ สาวบุกหน้าบ้าน ‘ตู่ ภพธร’ ถามคิวงานจ้างร้องเพลงวันเกิด ชาวเน็ตถามละเมิดพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่ ชี้ควรติดต่อผ่านผู้จัดการ ทำตามขั้นตอนมืออาชีพ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ กรณีอินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งโพสต์คลิปบรรยากาศสบาย ๆ ในหมู่บ้านหรูบังเอิญขับรถผ่านนักร้องคนดัง ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ ที่กำลังขี่สกู๊ตเตอร์อยู่จึงมีการทักทายกันตามประสาเพื่อนบ้าน โดยนักร้องหนุ่มถามไถ่อย่างเป็นกันเองว่า “เพิ่งย้ายมาเหรอครับ”
ฝ่ายหญิงตอบกลับว่าอยู่ซอยข้าง ๆ เพิ่งซื้อบ้านเมื่อปีที่แล้ว พร้อมหยอดประโยคสำคัญว่า “เดือนมีนาจะขึ้นบ้านใหม่ เดี๋ยวจะจ้างมาร้องเพลงที่บ้าน เพราะเป็นวันเกิดพอดี” ซึ่งพี่ตู่ก็ยิ้มรับตามมารยาท ถามชื่อเสียงเรียงนาม ก่อนจะแยกย้ายกันไป
ดราม่าเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อคลิปไม่ได้จบแค่การทักทายบนถนน ทันทีที่แยกย้าย อินฟลูฯ สาวได้ส่งข้อความหา ตู่ ภพธร เพื่อขอเรตราคาและเช็คคิว โดยระบุตัวตนว่าเป็นคนที่เพิ่งเจอกัน ฝั่งนักน้องหนุ่มตอบกลับข้อความว่า วันที่ 27 มีงานติดต่อมาอยู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์ม และถามกลับเพื่อความแน่ใจว่า “จะให้วงไปเล่นในบ้านเลยเหรอ?”
ต่อมาอินฟลูฯ ส่งข้อความถามว่า คุณนุช ภรรยาของตู่ ถามว่าอยู่บ้านไหม เดี๋ยวจะเดินไปหา ซึ่งได้รับคำตอบว่า “อยู่ แต่กำลังจะออกไปรับลูกที่โรงเรียน” เมื่อได้ยินดีังนั้น อินฟลูฯ รายนี้กลับตอบสวนไปว่า “หนูอยู่หน้าบ้านค่ะ”
เมื่อคุณนุชเปิดประตูออกมาพูดคุย อินฟลูฯ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ โดยคุณนุชแจ้งว่าพี่ตู่ไม่อยู่ ไปถ่ายซีรีส์ และเรื่องคิวงานก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใด ๆ ทั้งสิ้น
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว และขาดความเป็นมืออาชีพในการติดต่องาน เช่น “ดีลงานนี้ถึงขั้นไปที่บ้านเค้าเลยเหรอคะ ถามจริง พื้นที่ส่วนตัวนะคะ อึ้งมากค่ะ”, “ไม่โอเคเท่าไหร่นะ การดีลดารา นักร้องศิลปิน ควรดีลกับผู้จัดการน่าจะดีกว่า และควรให้พื้นที่ส่วนตัวเขาด้วย”
รวมทั้งมีไรเดอร์ท่านหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ต้องรับส่งอาหาร เมื่อเจอดารานักแสดงก็ไม่ได้ขอถ่ายรูปเพราะเกรงใจ
“เชื่อไหมครับผมวิ่งไรเดอร์ ผมส่งอาหารเจอดาราคนดังเยอะมาก ผมไม่กล้าขอถ่ายรูปเขาเลยสักคนเพราะผมเกรงใจมันเป็นเวลาส่วนตัวของเขา ผมคิดว่าเขาอยู่บ้านคงอยากมีเวลาส่วนตัว ผมเลยไม่ขอถ่ายเลยไว้ไปเจอที่งานค่อยขอถ่าย เป็นดาราเหนื่อยจริงๆนะครับ แค่ออกจากบ้านก็คือทำงาน เขาควรมีเวลาส่วนตัวนะครับ”
