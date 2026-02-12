ข่าวดาราบันเทิง

หนูเล็ก โกรธตัวสั่น หมาถูกตัดหูขาด-แผลลึก ร้านจ่าย 1800 บาท ใจสลายรักเหมือนลูก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 10:22 น.
60
หนูเล็ก ภัทรวดี เล่านาทีร้านตัดขนทำหูหมาขาดแผลลึก

หนูเล็ก ภัทรวดี เดือดจัด ร้านตัดขนทำหูหมาขาดแผลลึก 2 ซม. ซ้ำไม่รีบแจ้งเจ้าของ ขอจ่ายแค่ค่ารักษา 1800 บาท เจ้าตัวยื่นคำขาดขอดูกล้องวงจรปิด-ไม่เคลียร์เจอกันแน่

สำหรับคนรักสุนัขแล้ว น้องหมา ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่คือลูกและสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ย่อมสร้างความเจ็บปวดให้กับเจ้าของเช่นเดียวกับกรณีล่าสุดของนักแสดงตลกชื่อดัง หนูเล็ก ก่าก๊า หรือ ภัทรวดี ปิ่นทอง ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช้ำ มือสั่นจนน้ำตาไหล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หนูเล็ก ออกมาเล่าเหตุการณ์ผ่านอินสตาแกรม nulek_gaga ย้อนไปในวันที่จำเป็นต้องพา ชาย สุนัขสุดที่รักไปใช้บริการร้านตัดขนแถวบ้านแทนคลินิกเจ้าประจำเนื่องจากคิวเต็ม โดยหวังว่าจะให้ช่างช่วยดูแลตัดขนที่ยาวรุงรัง แต่กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อทางร้านทำงานผิดพลาดอย่างรุนแรง

“ปกติพาชายไปคลินิกหมออาบน้ำตัดขนประจำ แต่วันนี้คิวเต็ม เลยพาไปร้านตัดขนหมาแถวนั้น แล้วเค้าตัดหูชาย แล้วไม่ยอมโทรแจ้งแต่เอายาหยุดเลือดโปะไว้ ที่เป็นขาว ๆ ทิ้งเวลาไว้นานจนกว่าจะโทรแจ้งว่าเสร็จแล้ว ตกใจมาก ๆ รีบพาหาหมอ หมอบอกลึกมาก 2เซ็นเลย หมอบอกว่าน่าจะพามาตอนใหม่ ๆ อันนี้แห้งแล้ว แต่ก็ยังสามารถเย็บได้ แต่น้องก็จะเจ็บอีก

หนูใจสั่นมือสั่น โกรธมากๆตอนนี้ น้ำตาไหลเลย ชายคงเจ็บมาก ใช่มั้ยลูก

อยากปรึกษาพี่ๆที่รักน้องหมาเหมือนกัน เจอแบบนี้ต้องทำไง เรียกค่าทำขวัญแบบไหน หนูไม่ยอมให้ชายเจ็บฟรีแน่ๆ สงสารชายมากๆ คือลึกขนาดนี้ xึงตัดยังไงก่อน เxี้ยสุดๆๆ”

หนูเล็ก ก่าก๊า เดือดร้านตัดขนทำหูหมาขาด-3
ภาพจาก Instagram : nulek_gaga

จากนั้น เธอออกมาอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากได้รับกำลังใจจากคนรักสุนัข ระบุว่า “ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนนะครับที่เป็นห่วงชาย เมื่อวานหมอฉีดยาและให้ยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย หมอนัดพรุ่งนี้ดูแผลอีกที

ส่วนร้านตัดขนหมา จ่ายแค่ค่ายา 1,800.- ค่าเยียวยาจิตใจไม่จ่าย ไลน์ไม่อ่าน เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับจากธุระจะรีบไปจัดการ ถ้าลูกคุณไปตัดผมแล้วโดนตัดหูขาดขนาดนี้ เลือดจะออกขนาดไหน แถมยังปกปิดไม่รีบแจ้งอีก ลูกคุณไม่เจ็บและคุณจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอ

หมาก็คือลูกที่เราเลี้ยงมาอย่างดี ไม่งั้นเค้าคงตายนานแล้ว ชายแก่แล้ว ตาก็บอด สะโพกก็หลุดตั้งแต่เด็ก คือเดินหรือดิ้นแทบไม่ได้แล้วยังต้องมาเจ็บตัวกับพวกทำงานสะเพร่าไม่มืออาชีพ อีก

คิดแล้วรู้สึกเสียใจที่ไม่รอตัดขนวันอื่นกลับร้านหมอประจำ เพราะเห็นคนใช้ยาวมากแล้วและเลื่อนวันมานานหลายวันแล้ว เลยค้นหาร้านแถวบ้านดูจนพลาดมาเจอร้านแย่ ๆ แบบนี้ วันนี้เสร็จธุระแม่จะรีบกลับไปหานะชาย”

หนูเล็ก ก่าก๊า เดือดร้านตัดขนทำหูหมาขาด-2
ภาพจาก Instagram : nulek_gaga

ต่อมา หนูเล็ก เล่าความคืบหน้า “ทางร้านยินดีจ่ายแค่ค่ารักษาตามความเป็นจริง แต่เธอมองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงค่ารักษาพยาบาล แต่เป็นความเสียหายจากการกระทําของทางร้านที่ไม่มีการแจ้งเจ้าของล่วงหน้าและมีการปกปิดอาการภายหลัง ไม่ยอมแจ้งตอนเกิดเหตุจะได้รีบพาไปหาหมอ และต้องเยียวยาจิตใจด้วย แผลน้องก็เย็บไม่ได้ คุณลองคิดดูถ้าลูกของคุณโดน ช่างตัดผมตัดหูคุณจะทํายังไง ลูกคุณจะเจ็บไหมและคุณเองจะรู้สึกแบบไหน ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยค่ะ ค่าเสียหายทางจิตใจและขอดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่เริ่มตัดด้วยค่ะ ขอคําตอบภายในพรุ่งนี้นะคะถ้า ยังไม่โอนเจอกันค่ะ”

พร้อมระบุแคปชั่นคู่ภาพบทสนทนาที่นำมาลงว่า “2 วันแล้ว ไม่อ่าน ไม่ตอบ ไม่รับสาย ไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยาจิตใจ ร้าน “ไม่มีสิทธิ์กำหนดเอง” ว่าจะจ่ายแค่อะไร การที่น้องหูขาด = ความเสียหายเกินค่ารักษาอยู่แล้ว ตามกฎหมายแพ่ง ค่าเสียหาย = ค่าใช้จ่าย + ค่าเสียหายทางจิตใจ โดยเฉพาะกรณีสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของรักและผูกพัน ยังไงดี”

หนูเล็ก ก่าก๊า เดือดร้านตัดขนทำหูหมาขาด-1
ภาพจาก Instagram : nulek_gaga

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

