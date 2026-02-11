ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ
“ไอติม พริษฐ์” ตั้งข้อสังเกตเลือกตั้ง 69 จี้ กกต. แจง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ พบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงความผิดปกติในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต กับ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ในเขตเดียวกัน กลับมีตัวเลขแตกต่างกันอย่างผิดปกติ ทั้งที่โดยปกติประชาชนจะรับบัตร 2 ใบและหย่อนลงหีบพร้อมกัน
นายพริษฐ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับนักวิชาการหลายท่าน เช่น สฤณี อาชวานันทกุล พบว่ามีความผิดปกติของตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน ตอนแรกคาดว่าอาจเป็นเพราะระบบการรายงานผลบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ยังรายงานไม่ครบ 100% หรือมีความคลาดเคลื่อนของระบบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากบอร์ดประกาศผลคะแนนหน้าหน่วย ของจริง กลับพบว่าความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจริง โดยไอติมได้ยกตัวอย่าง 2 พื้นที่ที่เห็นความต่างชัดเจน ได้แก่
-
จังหวัดสงขลา เขต 3
-
ผู้ใช้สิทธิ ส.ส. เขต: 98,923 คน
-
ผู้ใช้สิทธิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ: 112,593 คน
-
ส่วนต่าง: บัตรบัญชีรายชื่อมากกว่าถึง 13,670 คน
-
-
จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
-
ผู้ใช้สิทธิ ส.ส. เขต: 85,060 คน
-
ผู้ใช้สิทธิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ: 78,474 คน
-
ส่วนต่าง: บัตรเขตมากกว่าถึง 6,586 คน
-
ไอติม พริษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนและพรรคกำลังเร่งไล่ตรวจสอบตัวเลขรายเขตให้ครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีภาพถ่ายบอร์ดประกาศผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง ให้ช่วยส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อใช้เป็นหลักฐานเปรียบเทียบ
“ผมหวังว่า กกต. จะเร่งตรวจสอบและชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยเร็วครับ ว่ามีสาเหตุใดได้บ้าง ที่ทำให้จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับ บัตร ส.ส. เขต กับ บัตร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในเขตเดียวกัน ห่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญขนาดนี้” นายพริษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย
