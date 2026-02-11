ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 16:47 น.
74
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

เจ้าหน้าที่ กปน. เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว ระหว่างนับคะแนนเลือกตั้ง ชาวบ้านไม่ทน พาดูป้ายตัวอย่าง กากบาทแบบไหนเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง ระหว่างการนับคะแนนหลังปิดหีบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยในคลิปเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง กำลังนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต (บัตรสีเขียว)

จากคลิป เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวถือบัตรเลือกตั้ง พร้อมกับระบุว่าเป็นบัตรเสียเนื่องจากอ้างว่ามีรอยทับอื่นอยู่บนกากบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

เจ้าหน้าที่ กปน. กำลังถือบัตรเลือกตั้งและถกเถียงกับประชาชน
FB/ อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ

ประชาชนที่มาเฝ้าสังเกตุการณ์หน้าหน่วยเลือกตั้งพาเจ้าหน้าที่ไปดูแผ่นไวนิล บริเวณข้างคูหาเลือกตั้ง ซึ่งแสดงตัวอย่างลักษณะการกากบาทรูปแบบต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้การรับรองว่าเป็น “บัตรดี” ไว้อย่างชัดเจน

จากนั้นประชาชนต่างชี้ไปที่ตัวอย่างบนแผ่นป้ายพร้อมกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันว่า “กาแบบนี้บัตรดีแน่นอน” นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้เรียกร้องให้นำบัตรเลือกตั้งใบอื่นๆ ที่ถูกขานว่าเป็นบัตรเสียไปก่อนหน้านี้ กลับมาตรวจสอบเปรียบเทียบใหม่อีกครั้ง

กลุ่มประชาชนชี้ไปที่ป้ายไวนิลเพื่อยืนยันความถูกต้อง
FB/ อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ

คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เขิลแทน” , “เสียไปกี่ใบละเนี่ย” , “อายมั้ย ใส่ชุดราชการด้วยนะ หน่วยงานไหน สั่งย้ายเลย” , “ตอนแรกเสียงชัดแจ๋ว หลังๆ เสียงหายจ๋อย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

5 นาที ที่แล้ว
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

18 นาที ที่แล้ว
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข่าว

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

19 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

41 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนพะตงประธาน สงขลา มีการกราดยิง ข่าว

ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ

50 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้ ข่าวการเมือง

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

55 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี ข่าวการเมือง

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่ ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ปัดตกหลักฐานจากชลบุรี อ้างข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง ข่าวการเมือง

สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค Fastwork ตาสว่างชม เต้ มงคลกิตติ์ หลังบุกชลบุรีซัด กกต. ข่าว

ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! “หมอน้ำตาล” รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ กว่าจะเรียนจบไม่ง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 16:47 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button