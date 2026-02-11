ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ
เจ้าหน้าที่ กปน. เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว ระหว่างนับคะแนนเลือกตั้ง ชาวบ้านไม่ทน พาดูป้ายตัวอย่าง กากบาทแบบไหนเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ
เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง ระหว่างการนับคะแนนหลังปิดหีบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยในคลิปเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง กำลังนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต (บัตรสีเขียว)
จากคลิป เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวถือบัตรเลือกตั้ง พร้อมกับระบุว่าเป็นบัตรเสียเนื่องจากอ้างว่ามีรอยทับอื่นอยู่บนกากบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
ประชาชนที่มาเฝ้าสังเกตุการณ์หน้าหน่วยเลือกตั้งพาเจ้าหน้าที่ไปดูแผ่นไวนิล บริเวณข้างคูหาเลือกตั้ง ซึ่งแสดงตัวอย่างลักษณะการกากบาทรูปแบบต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้การรับรองว่าเป็น “บัตรดี” ไว้อย่างชัดเจน
จากนั้นประชาชนต่างชี้ไปที่ตัวอย่างบนแผ่นป้ายพร้อมกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันว่า “กาแบบนี้บัตรดีแน่นอน” นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้เรียกร้องให้นำบัตรเลือกตั้งใบอื่นๆ ที่ถูกขานว่าเป็นบัตรเสียไปก่อนหน้านี้ กลับมาตรวจสอบเปรียบเทียบใหม่อีกครั้ง
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เขิลแทน” , “เสียไปกี่ใบละเนี่ย” , “อายมั้ย ใส่ชุดราชการด้วยนะ หน่วยงานไหน สั่งย้ายเลย” , “ตอนแรกเสียงชัดแจ๋ว หลังๆ เสียงหายจ๋อย”
