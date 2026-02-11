แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป
วงการบันเทิงเกาหลีเศร้า! จองอึนอู นักแสดงดังจากซีรีส์ Welcome to Waikiki 2 เสียชีวิตกะทันหัน อายุเพียง 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้ายทิ้งปมปริศนาก่อนจาก 1 วัน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สื่อเกาหลีใต้มีรายงานว่า จองอึนอู (Jung Eun-woo) นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง Welcome to Waikiki 2 เสียชีวิตกะทันหัน ในวัยเพียง 40 ปี โดยพิธีศพจัดขึ้นที่ ห้องรับรองพิเศษ หมายเลข 2 โรงพยาบาล New Goryeo และจะมีพิธีเคลื่อนศพไปยังหลุมฝังศพ ณ พยอกเจ ซึงฮวาวอน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 น.
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว จองอึนอู รวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง และเหล่าแฟนคลับ กลับมีคนสังเกตเห็นถึงความผิดปกติและปริศนาบางอย่างที่ จองอึนอู ทิ้งเอาไว้ในโพสต์สุดท้ายของเขาที่อยู่ในอินสตาแกรมส่วนตัว เขาโพสต์รูปของ เลสลี่ จาง (Leslie Cheung) และ เอมี่ ไวน์เฮาส์ (Amy Winehouse) สองคนดังผู้ล่วงลับ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “그리운 부러운 아쉬운..PIR.BG” แปลเป็นไทยได้ว่า “คิดถึง อิจฉา เสียใจ..”
จองอึนอู หรือชื่อจริงคือ จองดงจิน เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 1986 สำเร็จการศึกษา จาก สาขาการละครและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยดงกุก
จองอึนอู เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดง ในปี 2006 โดยมีผลงานเรื่องแรกคือละครเรื่อง Reply 3 ฉายผ่านช่อง KBS หลังจากนั้น จองอึนอู ก็เริ่มมีผลงานภาพยนตร์เข้ามา คือเรื่อง Same-age Tutoring 2 และ Miss Change
หลังจากนั้นด้วยฝีมือการแสดงที่เข้าถึงบทบาท ทำให้ จองอึนอู ได้รับโอกาสในการโชว์ฝีมือในงานละครอีกมากมาย อาทิ Hit, Chuno, A Man Called God, Laugh, Dong-hae, Bad Couple, Bride of the Sun และ Five Fingers
ต่อมา จองอึนอู ต้องไปรับใช้ชาติตามกฎหมาย โดยหลังจากที่เขากลับมาจากภารกิจในปี 2018 ก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงต่อทันทีด้วยการรับบทเป็น วังอีรยุก น้องชายของ อีจางอู (ผู้รับบท วังแดรยุก) ในละครเรื่อง My Only One ทางช่อง KBS2 และในปี 2021 เขายังได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Memory: Manipulated Murder รวมถึงซีรีส์ Welcome to Waikiki 2 อีกด้วย
