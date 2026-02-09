เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย
เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอดฉุกเฉิน เป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย เผยเครื่องบินรุ่นถูกใช้ในกองทัพมานานกว่า 30 ปี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว SCMP รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทหารตกในอำเภอคาพย็อง จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ ขณะฝึกบิน เป็นให้กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย
โดยเฮลิคอปเตอร์รุ่น AH-1S คอบร้า ประสบอุบัติเหตุขณะฝึกลงจอดฉุกเฉิน ก่อนจะประสบอุบัติเหตุ ด้วยเหตุผลที่ทางตอนนี้ทางกองทัพยังไม่ทราบได้
เบื้องต้นกองทัพเกาหลีใต้ได้สั่งระงับการใช้งานของเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว และกำลังสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
สำหรับ AH-1S คอบร้า เป็นเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอเมริกัน เป็นยานบินเครื่องยนต์เดียว โดยมักจะใช้ในการต่อต้านรถถัง โดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกล่าวถูกใช้ในกองทัพเกาหลีใต้มามากกว่า 30 ปี แต่ไม่ทราบลำที่เกิดเหตุนั้นใช้งานมาแล้วกี่ปี
ซึ่งกองทัพเคยกล่าวว่าไว้ว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้อยู่ในกำหนดที่จะปลดระวาง แต่ยังไม่ได้ระบุชัดว่าจะหยุดใช้งานเพื่อใด โดยทางเกาหลีใต้เองก็กำลังพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาของตนเองอยู่เช่นกัน
