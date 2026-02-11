ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน
“มทบ.22” ต้อนรับอบอุ่น รับรายงานตัวทายาทผู้เสียสละเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทดแทนกำลังพลที่พลีชีพปกป้องอธิปไตย ยืนยันดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างสมเกียรติ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. พลตรี ธนกฤต พันธุ์รอด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 (ผบ.มทบ.22) ได้ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวทายาทของวีรบุรุษทหารกล้า จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก เพื่อทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
การบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองทัพบกได้พิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ เพื่อให้ทายาททั้งสองได้สานต่อปณิธานของครอบครัวในการรับใช้ชาติ ดังนี้
1. นาย นที ผาสุข (พี่ชาย) บรรจุในตำแหน่ง นายทหารโภชนาการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อัตรา ร.อ.) บรรจุทดแทน สิบเอก อัมรินทร์ ผาสุข (ร.23 พัน.3) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 28 ก.ค. 68
2. นางสาว นิติญา น้อยโคตร (น้องสาว) บรรจุในตำแหน่ง พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อัตรา ร.อ.) บรรจุทดแทน สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร (ร้อย.ลว.ไกล 6) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 25 ก.ค. 68
การดำเนินการรับทายาทเข้าเป็นกำลังพลในครั้งนี้ กองทัพบกมุ่งหวังที่จะเชิดชูเกียรติประวัติและความเสียสละของวีรบุรุษผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ พร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลครอบครัวของกำลังพลให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตามคำมั่นสัญญาของกองทัพบกที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารกล้าที่สละชีพเพื่อแผ่นดิน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กองทัพภาคที่ 2
