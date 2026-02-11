อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล
ตำรวจรัฐโอไฮโอ รวบตัวแม่ประหลาด ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล โดนข้อหาทำเด็กตกอยู่ในอันตราย เตรียมขึ้นศาลเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว KWTX รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนาง ทิฟฟานี เล ซูเออร์ หญิงวัย 35 ปี หลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าฉีดอุจจาระเข้าไปในน้ำเกลือของลูกที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
อ้างอิงคำให้การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระบุว่า พวกเขาเห็นผู้ก่อเหตุฉีดของเหลวปริศนาเข้าไปในน้ำเกลือของลูก ในวันที่ 6 ก.พ. 69 ก่อนจะเห็นเธอก่อเหตุซ้ำในวันที่ 8 ก.พ. 69 ซึ่งแพทย์เชื่อว่าเธอฉีดของเสียเข้าไปใน จึงโทรเรียกตำรวจให้เข้ามาจับกุม
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า หญิงคนดังกล่าวได้เข้าไปในห้องน้ำพร้อมถ้วย ก่อนที่เชื่อว่าเธอจะใช้ไซรีนเก็บอุจจาระของเธอและนำไปฉีดเข้าไปในสายน้ำเกลือของลูก โดยทางตำรวจตั้งข้อหาทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย
ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดสาเหตุว่าเธอทำไปเพื่ออะไร อย่างไรก็ตามเธอมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 19 ก.พ. นี้
