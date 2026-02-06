ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:49 น.
56

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยเล่าเห็นผู้ตายมีอาการคล้ายหายใจไม่ออก จึงรีบมาดู ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตที่ชัดเจน

พ.ต.ท.สมศักดิ์ ปวงสุข สว. (สอบสวน ) สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนขอให้ตรวจสอบ บ้านพักหลังหนึ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วง 23.00 น. วันที่ 5 ก.พ. 69

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบศพ นาย วีรยุทธ อายุ 35 ปี สภาพนอนหงายหน้าอยู่ในโซฟา ใกล้กันพบโน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์ไลฟ์สด ยารักษาโรคประจำตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการตรวจสอบไม่พบว่าผู้ตายถูกทำร้ายแต่อย่างใด

จากการสอบถามเพื่อนผู้ตาย ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เล่าว่า ช่วงเวลา 22.00 น. ผู้ตายได้ไลฟ์สดช่องทาง TikTok ตนและเพื่อนๆ ใน TikTok ได้เข้ามาคุยกันตามปกติ ระหว่างนั้นผู้ตายมีอาการคล้ายคนหายใจไม่ออก ก่อนภาพจะตัดไปมุมอื่น จึงรีบไปที่บ้านของผู้ตายเพื่อตรวจสอบ ก่อนจะโทรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบภายในบ้าน จนไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในที่สุด

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กู้ภัยส่งชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

