สฤณี แฉพิรุธ กกต. เทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ
“สฤณี” กูรูการเงินกางตารางเทียบชัดๆ ยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสส.เขต กับ บัญชีรายชื่อ ไม่เท่ากันสักจังหวัด เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องของประชาชนที่พยายามจี้ให้กกต.ทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 2569 ใหม่อีกครั้ง หลังพบพิรุธหลายจุดในหลายพื้นที่เขตเลือกตั้ง จนกระทั่ง สฤณี อาชวานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนักวิจารณ์สังคมชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อมูลบางอย่างที่จัดทำขึ้นมาจากข้อมูลจริงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.เขต (บัตรสีเขียว) น้อยกว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีชมพู) ซึ่งยอดนี้ไม่เท่ากันเลยสักจังหวัด
คุณสฤณีระบุว่า “เรื่องที่ไม่ควรเกิดแต่ดันเกิดขึ้นแล้วคือ ตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กับ ตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ บนเว็บไซต์ กกต. โดยใช้ข้อมูลทางการ นับเฉลี่ย 95% ณ 20.30 น. วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) ไม่มีจังหวัดไหนเท่ากันเลยแม้แต่จังหวัดเดียวนะคะ 5555
ทำตารางเทียบมาให้ดู เรียงตามจังหวัดที่มีผลต่างมากสุดไปหาน้อยสุด (ในวงเล็บแปลว่า เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาเลือก ส.ส. *น้อยกว่า* จำนวนผู้มาเลือกบัญชีรายชื่อ)
ต้อง #นับใหม่ทั้งประเทศ เป็นอย่างน้อยนะแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้ยังไง ทุกคนเดินเข้าคูหาพร้อมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเท่ากันทุกคน
ตารางที่ใช้คำนวณ ลอกตัวเลขจากเว็บ กกต. มาใส่ และเช็คความถูกต้องแล้ว อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะ แคปหน้าจอรายเขตรายจังหวัดมาด้วย (ยกเว้น กทม. แคปแค่ทั้งจังหวัด ไม่ทันแคปรายเขตค่ะ แต่ก็ใช้แค่ข้อมูลจังหวัดนี่แหละ) กันเหนียว เผื่อเลขเปลี่ยน 5555 —> รูปทั้งหมดในโฟลเดอร์แคประหว่าง 20.00 – 20.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 https://drive.google.com/…/12h8nwq2ktQZRqEuHaWbwBJDjytb… (ไฟล์ Excel ชื่อ Election2026.xlsx ใช้เฉพาะตัวเลขรวมระดับจังหวัด (ทางด้านซ้ายของเว็บ กกต. นะ ยังไม่ได้ย่อยรายเขต)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อภิสิทธิ์ เปิดจุดยืน จี้ กกต. อย่ามองข้ามบัตรเขย่ง หวั่นรัฐบาลใหม่ไร้ความชอบธรรม
- บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย!
- ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว
- กกต.ลำปาง ลุยแจ้งความ ว่าที่ สส.หญิง และสื่อดัง ปมโพสต์ใส่ร้ายทุจริตเลือกตั้ง
อ้างอิงจาก : FB Sarinee Achavanuntakul – สฤณี อาชวานันทกุล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: