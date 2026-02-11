ข่าวการเมือง

สฤณี แฉพิรุธ กกต. เทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:55 น.
69

“สฤณี” กูรูการเงินกางตารางเทียบชัดๆ ยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสส.เขต กับ บัญชีรายชื่อ ไม่เท่ากันสักจังหวัด เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องของประชาชนที่พยายามจี้ให้กกต.ทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 2569 ใหม่อีกครั้ง หลังพบพิรุธหลายจุดในหลายพื้นที่เขตเลือกตั้ง จนกระทั่ง สฤณี อาชวานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนักวิจารณ์สังคมชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อมูลบางอย่างที่จัดทำขึ้นมาจากข้อมูลจริงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.เขต (บัตรสีเขียว) น้อยกว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีชมพู) ซึ่งยอดนี้ไม่เท่ากันเลยสักจังหวัด

คุณสฤณีระบุว่า “เรื่องที่ไม่ควรเกิดแต่ดันเกิดขึ้นแล้วคือ ตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กับ ตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ บนเว็บไซต์ กกต. โดยใช้ข้อมูลทางการ นับเฉลี่ย 95% ณ 20.30 น. วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) ไม่มีจังหวัดไหนเท่ากันเลยแม้แต่จังหวัดเดียวนะคะ 5555

ทำตารางเทียบมาให้ดู เรียงตามจังหวัดที่มีผลต่างมากสุดไปหาน้อยสุด (ในวงเล็บแปลว่า เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาเลือก ส.ส. *น้อยกว่า* จำนวนผู้มาเลือกบัญชีรายชื่อ)

ต้อง #นับใหม่ทั้งประเทศ เป็นอย่างน้อยนะแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้ยังไง ทุกคนเดินเข้าคูหาพร้อมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเท่ากันทุกคน

ตารางที่ใช้คำนวณ ลอกตัวเลขจากเว็บ กกต. มาใส่ และเช็คความถูกต้องแล้ว อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะ แคปหน้าจอรายเขตรายจังหวัดมาด้วย (ยกเว้น กทม. แคปแค่ทั้งจังหวัด ไม่ทันแคปรายเขตค่ะ แต่ก็ใช้แค่ข้อมูลจังหวัดนี่แหละ) กันเหนียว เผื่อเลขเปลี่ยน 5555 —> รูปทั้งหมดในโฟลเดอร์แคประหว่าง 20.00 – 20.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 https://drive.google.com/…/12h8nwq2ktQZRqEuHaWbwBJDjytb… (ไฟล์ Excel ชื่อ Election2026.xlsx ใช้เฉพาะตัวเลขรวมระดับจังหวัด (ทางด้านซ้ายของเว็บ กกต. นะ ยังไม่ได้ย่อยรายเขต)”

สฤณี ทำตารางเทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ-1 สฤณี ทำตารางเทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Sarinee Achavanuntakul – สฤณี อาชวานันทกุล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 13:55 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

