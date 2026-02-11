ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย!

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:22 น.
บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย!

บก.ลายจุด บุก กกต. ถามหาเหตุผลความล่าช้า หลังผ่านไป 3 วัน ผลการเลือกตั้ง 69 ยังไม่ประกาศเป็นทางการ ชี้ระบบห่วย ทำไม่โปร่งใส จี้เปิดขั้นตอนรวมคะแนนสู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง 69 ยังวุ่นวาย โดยระบุว่า บก.ลายจุด หรือ สมบัติ บุญงามอนงค์ ได้เดินทางมายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นหนังสือเรื่องปัญหาการจัดการเลือกตั้ง 2569

บก.ลายจุด เมื่อเดินทางมาถึง กกต. ก็ได้มีการเผชิญหน้า พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. เพื่อจี้ถามถึงรอยรั่วในระบบนับคะแนนที่ทำให้คนทั้งประเทศเกิดข้อกังขา โดยตั้งคำถามระบุว่า

“กระบวนการส่งต่อคะแนนจากหน้าหน่วยเลือกตั้งมายังส่วนกลาง ทำไมตัวเลขในระบบออนไลน์กับหน้าหน่วยถึงมีความคลาดเคลื่อน รวมถึงคะแนนก็แกว่งขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างไม่ปกติตลอด 3 วันที่ผ่านมา ระหว่างการนับคะแนน เว็บไซต์ของ กกต. หยุดชะงัก ข้อมูลก็มีความโกลาหล ข้อมูลวิ่งเข้ามาจนระบบรวน แสดงว่าระบบของ กกต. ห่วย!

พร้อมถามหาที่ตั้งของวอร์รูมรวบรวมคะแนนว่าอยู่ที่ไหน และมีบุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความสุจริตและเที่ยงธรรม”

ทางด้านรองเลขาธิการ กกต. ทำได้เพียงชี้แจงเบื้องต้นว่า “ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมาย และขอให้ประชาชนยึดข้อมูลดิบจากหน้าหน่วยเลือกตั้งเป็นหลัก ส่วนความล่าช้าที่เกิดขึ้นอ้างว่าเอกสารจากระดับอำเภอยังส่งมาไม่ถึงระดับจังหวัด ทำให้ส่วนกลางยังไม่สามารถรายงานผลแบบทางการ 100% ได้” ซึ่งคำชี้แจงนี้ยิ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพของการทำงานของ กกต.ในยุคดิจิทัล

บก.ลายจุด ทิ้งท้ายก่อนยื่นหนังสือเรียกร้องว่า “ปัญหา Human Error ที่เกิดขึ้นซ้ำซากตั้งแต่ปี 2566 ไม่ควรถูกนำมาเป็นข้ออ้างอีกต่อไป ความล่าช้าและการปิดกั้นข้อมูลไม่ให้สื่อมวลชนหรือผู้สังเกตการณ์เข้าถึงระบบการคีย์ข้อมูล คือร่องรอยของการไม่มีประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใส” พร้อมประกาศขีดเส้นตายให้ กกต. เร่งชี้แจงเหตุผลที่ข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด เพื่อกู้คืนศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย

อ้างอิงจาก : FB เรื่องเล่าเช้านี้, สรยุทธ สุทัศนะจินดา

