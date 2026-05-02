ข่าวการเมือง

สรุปมหากาพย์ “ทุเรียนร้อยล้าน” พิมรี่พาย จากดราม่าไม่ตรงปกสู่พายุการเมือง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 10:25 น.
พิมรี่พาย ศุภจี ทุเรียนลูกละ 100
เมื่อ “ทุเรียน” ไม่ใช่น้ำหอม! ลูกค้าเสียงแตกทั้งสมหวัง-ผิดหวัง ด้านเจ้าแม่ไลฟ์สดกวาด 6 หมื่นออเดอร์ ยันพร้อมเคลมทุกกรณี ขณะที่ “นายกฯ อนุทิน” ออกโรงป้อง “ศุภจี” หลังโดนกระแสโซเชียลถล่มปมกลยุทธ์การตลาดไทยช่วยไทย

สมรภูมิอีคอมเมิร์ซร้อนระอุขึ้นมาทันที เมื่อสินค้าเกษตรอย่าง “ทุเรียน” กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังจาก พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์เบอร์ต้น ปล่อยดีลทุเรียนลูกละ 100 บาท จนเกิดกระแสรีวิวสะท้อนกลับแบบ “เหรียญสองด้าน” อันดับแรกปัญหาของลูกค้าที่เจอทุเรียนน้ำหนักหาย-เนื้อไม่ตรงปก

เมื่อล็อตแรกส่งถึงมือลูกค้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา โลกโซเชียลก็ถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วทันที

ฝั่งผิดหวัง พบปัญหาน้ำหนักไม่ตรงตามที่แจ้ง บางรายสั่ง 1 กิโลกรัมแต่ได้รับเพียงครึ่งเดียว รวมถึงสภาพเนื้อสีคล้ำคล้ายทุเรียนเสีย

ฝั่งสมหวัง ลูกค้าอีกส่วนยืนยันว่าได้รับของ “ตรงปก” เนื้อดีและมองว่าคุ้มค่ากับราคาสุดประหยัด

สำหรับ พิมรี่พายใช้กลยุทธ์ชี้แจงแบบรวดเร็ว โดยให้เหตุผลถึงความท้าทายในการจัดการที่ต้องส่งถึง 60,000 ออเดอร์ในวันเดียว เธอย้ำว่า “ทุเรียนไม่ใช่น้ำหอม” ย่อมมีตำหนิตามธรรมชาติ ขณะที่นโยบายการเคลมได้มีการเปิดช่องให้ลูกค้าที่เจอปัญหาติดต่อทีมงานเพื่อดูแลหลังการขายทันที

ส่วนเงื่อนไขพรีออเดอร์ เจ้าแม่ออนไลน์ชี้แจงว่า มีการระบุรายละเอียดเรื่องคละไซซ์และการส่งแบบยาวไปจนถึงปลายเดือน พ.ค. ไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดราม่าครั้งนี้ไม่ได้จบแค่เรื่องการค้าปลีก แต่กลายเป็นประเด็นการเมือง เมื่อชื่อของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ถูกโยงเข้ากับข่าวลือเรื่องการร่วมไลฟ์ขายของ แต่ภายหลังชี้แจงว่า เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดและไม่ได้เข้าร่วม

สิ่งที่เรากำลังทำ เป็นการสร้างกลไกตลาดใหม่ เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เป็นการกระตุ้นดีมานด์หรือความต้องการบริโภค โดยเฉพาะทุเรียนลูกเล็ก ที่ขอเรียกว่า ทุเรียนซูเปอร์จิ๋ว ให้มีราคา ให้มีช่องทางการตลาด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

“เราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่า หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ ระหว่างทางจึงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คนที่ชื่นชมและคนที่ตำหนิอย่างรุนแรง ซึ่งน้อมรับฟังทั้งหมดจริงๆ” ศุภจี ย้ำผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก ศุภจี สุธรรมพันธุ์ – Suphajee Suthumpun เมื่อ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

