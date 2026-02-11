สถานทูตจีน โพสต์ยินดีผลักดันโครงการกับไทย หลังเลือกตั้งลุล่วงไปด้วยดี
สถานทูตจีน โพสต์ยินดีผลักดันโครงการกับไทย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ หลังเลือกตั้งลุล่วงไปด้วยดี
เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ในการแถลงข่าวประจำของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ มีผู้สื่อข่าวถามว่า: ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปของไทยแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ได้รับที่นั่งสูงสุดสามอันดับแรก จีนมีความเห็นอย่างไรในกรณีนี้
ตอบ : ประเทศไทยได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประเทศไทย จีนสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตน สนับสนุนประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนา และยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ ผลักดันการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน และเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ”
