เพจดัง เปิดคลิป ผู้สมัคร สส. ทวงเงิน นายก อบต. อมเงิน ทำแพ้เลือกตั้ง
เพจดัง เปิดคลิป ผู้สมัคร สส. นครศรีธรรมราช เขต 4 ทวงเงิน นายก อบต. หลังอมเงิน ไม่จ่ายเงินให้ชาวบ้าน ทำแพ้เลือกตั้ง
เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสด เมืองนคร ออนไลน์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ว่า “เริ่มเดือดแล้ว!! ผู้สมัครพรรคดัง เขต4นคร ทวงเงินคืนหลังหัวคะแนน ไม่จ่ายเงินชาวบ้าน ทำแพ้เลือกตั้ง(มีคลิปเสียงสักครู่)”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางเพจได้ลงคลิปวิดีโอความยาว 40 วินาที เป็นบทสนทนาที่ ผู้สมัคร สส. ทวงเงินคืนจาก นายกอบต. หลังรู้ว่าอมเงินไว้ เป็นเหตุให้ทำให้แพ้เลือกตั้ง 2569 พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “ชาวบ้านบอก ผู้สมัครพรรคดัง ทวงเงินคืนจาก นายก อบต.คนหนึ่ง(หัวคะแนน) หลังรู้ว่าอมเงิน”
สำหรับผลการเลือกตั้ง พื้นที่ เขต 4 นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอชะอวด อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
1. นางกนกพร เดชเดโช (ประชาธิปัตย์) 41,929 คะแนน
2. ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ (กล้าธรรม) 34,682 คะแนน
3. นายวัชระ เกตุชู (ประชาชน) 7,176 คะแนน
4. ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์ (ภูมิใจไทย) 3,570 คะแนน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ครูเยาว์” บุก กกต. ร้องขอความเป็นธรรม กาชื่อตัวเอง แต่ได้ 0 คะแนน
- ร.อ.ธรรมนัส ลั่น! ข้องใจ “นับคะแนนใหม่ได้” พร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69
- สาวแว่นบุกเปิด หีบเลือกตั้งชลบุรี เมินคำเตือน เสี่ยงเจอคุก 10 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: