ร.อ.ธรรมนัส ลั่น! ข้องใจ “นับคะแนนใหม่ได้” พร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 17:55 น.
ร.อ. ธรรมนัส ประกาศพร้อมนับคะแนนใหม่เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง 69
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ประกาศจุดยืนท้าพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69 หลังเกิดกระแสเรียกร้องนับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ ลั่นหากใครยังกังขาสามารถกางหีบพิสูจน์ผลได้ทันที

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในหลายพื้นที่ที่กำลังร้อนแรง ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว

เฟซบุ๊ก เพจ ชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้แชร์โพสต์ข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งระบุข้อความสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “ข้องใจ นับใหม่ได้ครับ พร้อมเสมอ”

การนับคะแนนใหม่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความกังขาของประชาชน
การออกมาโพสต์ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และความไม่มั่นใจของประชาชนบางกลุ่ม ต่อผลคะแนนการเลือกตั้งที่ปรากฏออกมา โดย ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่าพรรคและตัวท่านเองไม่มีความกังวลหากจะต้องมีการเปิดหีบเพื่อทำการนับคะแนนใหม่ เพื่อสร้างความกระจ่างและยืนยันความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้

ทางเพจ Drama-addict ได้สรุปประเด็นดังกล่าวไว้อย่างกระชับว่า “ธรรมนัส พร้อมนับใหม่” ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่มองว่าหากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจ การนับคะแนนใหม่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการยุติข้อกังขาของสังคม

