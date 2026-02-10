ข่าวดาราบันเทิง

มารีญา โพสต์ภาพหนุ่มปริศนา แห่เดาเปิดตัวแฟน? หลังถูกจับจิ้นรักใหม่ “ทิม พิธา”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 18:04 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 18:04 น.
75

เคลื่อนไหวครั้งแรก! มารีญา โพสต์ภาพหนุ่มหล่อตาน้ำข้าว พร้อมติดสติ๊กเกอร์หัวใจสีแดง แห่เดาเปิดตัวแฟน? หลังถูกจับจิ้นรักใหม่ “ทิม พิธา”

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีกระแสข่าวเม้าท์ออกมาหลังจากที่ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้อัปเดตสถานะของหัวใจแบบชัด ๆ ว่า “หัวใจไม่ว่างแล้ว เป็นคนในวงการ สามารถเรียกแฟนได้เลย เพราะไม่อยากเป็นแค่คนคุย หรือคนรู้ใจ” แต่เป็นความสัมพันธ์แบบทางไกล เนื่องจากเจ้าตัวต้องบินไปทำงานที่อเมริกาอีกนาน และกำลังจะย้ายลูกสาว น้องพิพิม ไปเรียนที่นู่นด้วย

และจากการตอบคำถามไปเขินไปของ พิธา ยิ่งทำเอาชาวเน็ตต่างก็อยากใส่ใจขึ้นมาทันที ว่าสาวผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครกัน พ่อจะไม่รักส้มอีกแล้ว เพราะพ่อมีคนที่รักแล้ว งานนี้หลายคนต่างก็ประติดประต่อเรื่องราว พร้อมบอกคำใบ้โยงกันไปว่า สาวผู้โชคดีคนนั้นมีดีกรีเป็นถึงนางงามระดับโลก เกือบได้ตำแหน่งใหญ่เหมือนกันทั้งทิม และสาวปริศนาคนนี้ ซึ่งหวยก็ดันไปตกที่ มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 และยิ่งทำให้กองเชียร์มั่นใจมากขึ้นคือ ภาพที่มารีญา กับ ทิม พิธา ใส่เสื้อลายเดียวกัน จนชาวเน็ตแอบแซวว่าเป็น “เสื้อคู่” หรือเปล่า

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

ล่าสุด 10 ก.พ. 69 มารีญา พูลเลิศลาภ สาวสวยมีมงที่ถูกโยงว่าเป็นรักครั้งใหม่ของ ทิม พิธา ก็ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพของหนุ่มหล่อตาน้ำข้าวกับรอยยิ้มแสนหวาน พร้อมระบุแคปชั่นน่ารัก ๆ เอาไว้ว่า “lucky I get to work everyday with you. แปลเป็นไทยได้ว่า โชคดีจังที่ได้ทำงานกับคุณทุกวัน” เท่านั้นยังไม่พอยังมีการแปะสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีแดงเอาไว้ต่อท้ายด้วย งานนี้ทำเอาเหล่ากองเชียร์จับจิ้น พิธา-มารีญา ถึงกับชะงัก และเดากันใหม่ว่า “หรือนี่จะเป็นการบอกนัย ๆ ว่าคือหวานใจคนใหม่กันแน่?”

มารีญา โพสต์ภาพหนุ่มปริศนา แห่เดาเปิดตัวแฟน หลังถูกจับจิ้นรักใหม่ พิธา-1

อ้างอิงจาก : IG marialynnehren

