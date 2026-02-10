ข่าวการเมือง

ประวัติ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาฯ กกต. ผู้ชี้แจงปมร้องนับคะแนนใหม่

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:04 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เปิดประวัติ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ผู้ชี้แจงปมร้องนับคะแนนใหม่ชลบุรีเขต 1 เปิดบทบาท หน้าที่ และไทม์ไลน์งานสำคัญจากข้อมูลสาธารณะ

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงหลังการเลือกตั้ง 2569 ชื่อของ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงและปรากฏบนหน้าสื่อบ่อยครั้ง ในฐานะตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ออกมาชี้แจงข้อสงสัยและรับมือกับแรงกดดันจากสังคม โดยเฉพาะกรณีดราม่าความวุ่นวายที่จังหวัดชลบุรี เขต 1

ทีมข่าว The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักกับเขาในแง่มุมของ บทบาทและหน้าที่ ตามข้อมูลสาธารณะ ว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นกุญแจสำคัญในช่วงวิกฤตศรัทธาครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร คือใคร

ข้อมูลทำเนียบผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ซึ่งถือเป็นสายงานหัวใจหลักขององค์กรในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระบบระเบียบ

หลังคืนวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดข้อร้องเรียนและความวุ่นวายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ชลบุรี เขต 1 ที่มีการล้อมรถขนหีบบัตร ว่าที่ ร.ต. ภาสกร คือผู้บริหารระดับสูงที่ก้าวออกมาชี้แจง “กติกา” และ “ขั้นตอนทางเทคนิค” ให้สังคมเข้าใจ เพื่อลดอุณหภูมิความเดือดดาล โดยมีประเด็นหลัก 2 เรื่องสำคัญที่สื่อสารออกไปดังนี้

1. ไขข้อข้องใจ “ยุบรวมหีบบัตร” ไม่ใช่การทำลายหลักฐาน

ประเด็นที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดคือภาพการตัดสายรัดหรือเปิดหีบ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร รับหน้าที่อธิบายกระบวนการ “Flow ของหีบบัตร” เพื่อให้เห็นภาพว่า ขั้นที่ 1: นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น, ขั้นที่ 2: ปิดประกาศผลคะแนน (ส.ส. 5/18) หน้าหน่วยทันที (จุดนี้คือหลักฐานสำคัญที่สุด) และ ขั้นที่ 3: ดำเนินการ “ยุบรวมบัตร” จากหลายหีบมารวมกันเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย

สรุปก็คือการเปิดหีบในขั้นตอนนี้ เป็นไปตามระเบียบธุรการ ไม่ใช่การเปิดเพื่อแก้คะแนน เพราะผลคะแนนถูกประกาศต่อสาธารณะไปแล้ว

รองเลขาธิการ กกต. ว่าที่ ร.ต. ภาสกร อธิบายการยุบรวมหีบบัตรเพื่อความปลอดภัย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2. ย้ำจุดยืน “นับคะแนนใหม่” ต้องมีหลักฐาน ไม่ใช่แค่กระแส

ในฐานะนักกฎหมายและผู้คุมกฎ เขาอธิบายชัดเจนว่า การสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ “ทำได้” แต่ต้องเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย คือ 1) มีหลักฐานว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ไม่ตรงกับ จำนวนบัตรเลือกตั้ง 2) มีหลักฐานยืนยันว่าการนับคะแนน ไม่ถูกต้อง หรือทุจริต และ 3) ต้องมีการ ทักท้วงและบันทึกเหตุการณ์ ไว้ ณ เวลานั้น

ว่าที่ ร.ต. ภาสกร เน้นย้ำว่า กกต. ไม่สามารถสั่งนับใหม่เพียงเพราะกระแสเรียกร้องหรือความไม่พอใจในผลคะแนนได้ แต่ต้องว่ากันด้วยพยานวัตถุและเอกสาร

บทบาทของ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงข้าราชการระดับสูงที่นั่งบริหารงานในห้องแอร์ แต่คือ “คนหน้าไมค์” ที่ต้องนำข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ซับซ้อน ออกมาสื่อสารกับประชาชนที่กำลังเต็มไปด้วยคำถาม โดยเลือกใช้วิธีอธิบายด้วย “หลักการและขั้นตอน” เพื่อยืนยันความชอบธรรมของการทำงาน ท่ามกลางสายตาจับจ้องของคนทั้งประเทศ

รองเลขาธิการ กกต. ว่าที่ ร.ต. ภาสกร ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, Thai PBS News, The Momentum The Thaiger

