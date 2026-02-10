กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน
กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ยันสั่งนับคะแนนใหม่ทันทีไม่ได้ ต้องรอผลสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ภายใน 2 วันรู้ผล
จากกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี หลังประชาชนรวมตัวกดดันเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง เนื่องจากพบข้อสังเกตความไม่ชอบมาพากลหลายประการ ทั้งสภาพหีบบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีสายรัดนิรภัย (เคเบิลไทร์) และไม่มีลายเซ็นกรรมการประจำหน่วย (กปน.) กำกับ รวมถึงสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรที่เป็นเพียงสนามแบดมินตันของเทศบาล ซึ่งดูไม่มิดชิดปลอดภัยตามระเบียบ กกต. นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบใบนับคะแนน (ส.ส. 11) ถูกทิ้งลงถังขยะ
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายก่อน การให้นับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะพิจารณาจากหลักฐาน ข้อเท็จจริง การร้องทักท้วง คัดค้าน ในแต่ละขั้นตอน โดยนำรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยมาดูว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณา
เพราะฉะนั้น กรณีของ จ.ชลบุรี ถึงถามว่าทำไมไม่สามารถสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ทันที ขั้นตอนต้องอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความห่วงใย และอยากจะให้กระบวนการของเราเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มอบให้ท่านเลขาธิการลงไปตรวจสอบในกระบวนการนี้เลยว่าข้อเท็จจริงคืออะไร มีขั้นตอนกระบวนการรายงาน การทักท้วง การคัดค้านหรือไม่ มีกระบวนการการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ก่อน ซึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน
อย่างที่สอง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี รายงานผลการนับคะแนนในภาพรวมของ จ.ชลบุรี เข้ามา เพื่อจะเป็นข้อพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะตรวจสอบดูแล้วว่าในภาพรวมของเขตนี้ มีกระบวนการอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่ กระบวนการใดที่มีการทักท้วงหรือคัดค้านหรือไม่ เพื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาว่าจะงดการประกาศผลหรือไม่ สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือไม่ หรือสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
