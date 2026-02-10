กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ถูกกล่าวหาหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบ
กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ขอสู้ในชั้นศาล หลังถูกกล่าวหาว่าหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบเลือกตั้ง จากที่เดิมที่เคยสารภาพว่ารับเงินจากพรรคการเมืองมา
จากกรณีเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา หลังพบว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.พะเยา ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมโกงการเลือกตั้ง โดยมีการฉวยโอกาสช่วงพักเที่ยงนำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบที่เตรียมมาหย่อนลงหีบใส่บัตรเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพะเยา ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุให้การรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง และอ้างว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวน
ก่อนที่ในเวลาต่อมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ประเด็นนี้ตนอยากจะพูดมากที่สุด เนื่องจากทราบว่า มี กปน. ไปขโมยบัตรมา 14 ใบในช่วงพักเที่ยง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รายงานตนตั้งแต่ยังอยู่ จ.พะเยา
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบัตรปาร์ตี้ลิสต์ 7 ใบ และแบบแบ่งเขต 7 ใบ ซึ่งไม่ได้โทษพรรคไหน แต่ที่หน้าสังเกตปาร์ตี้ลิสต์กาเบอร์ 46 ทั้งหมด ส่วนแบบแบ่งเขตกาเบอร์ 1 จำนวน 1 ใบ ที่เหลือกาเบอร์ 3 ทั้งหมด ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กปน. คนดังกล่าวได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันว่าจะขอไปต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”
- กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน
- กปน.พะเยา ถูกกล่าวหา แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: