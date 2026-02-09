“ศรายุทธิ์” เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า
ศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก หลังเคยประกาศว่าหากไม่ได้ 200 ที่นั่งจะลาออก ขอโทษที่ทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวัง
จากกรณีที่ ศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เคยประกาศว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส.ส. ไม่ถึง 200 คนจะลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งจากผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ได้ 118 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 87 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่งนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า นายศรายุทธิ์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TODAY ว่า ตนยังคงยืนยันคำเดิมเพื่อความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถคนอื่นเข้ามาทำงานแทน
ทั้งนี้ นายศรายุทธิ์ระบุว่าภารกิจถัดจากนี้คือการเร่งสะสางงานที่ค้างอยู่และสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมีกำหนดการจะใช้จังหวะการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่เกินเดือนเมษายน 2569 ในการจัดบทบาทและโครงสร้างภายในพรรคใหม่ พร้อมยอมรับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง และรู้สึกเสียใจที่อาจทำให้ประชาชนที่สนับสนุนต้องผิดหวัง แต่ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหดหู่ เพราะมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต
“จากวันแรกที่เริ่มทำงาน วันนี้เราโตกว่าที่คาดคิดพอสมควร วันนี้ยังไม่สามารถก้าวไปสู่อีกขั้น คือการเป็นรัฐบาล ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกหมดหวัง การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา” นายศรายุทธิ์กล่าว
