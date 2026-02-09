ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:57 น.
89
คนกลาง

ศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก หลังเคยประกาศว่าหากไม่ได้ 200 ที่นั่งจะลาออก ขอโทษที่ทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวัง

จากกรณีที่ ศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เคยประกาศว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส.ส. ไม่ถึง 200 คนจะลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งจากผลการเลือกตั้งล่าสุดพบว่า ได้ 118 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 87 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่งนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า นายศรายุทธิ์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TODAY ว่า ตนยังคงยืนยันคำเดิมเพื่อความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถคนอื่นเข้ามาทำงานแทน

ทั้งนี้ นายศรายุทธิ์ระบุว่าภารกิจถัดจากนี้คือการเร่งสะสางงานที่ค้างอยู่และสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมีกำหนดการจะใช้จังหวะการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่เกินเดือนเมษายน 2569 ในการจัดบทบาทและโครงสร้างภายในพรรคใหม่ พร้อมยอมรับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง และรู้สึกเสียใจที่อาจทำให้ประชาชนที่สนับสนุนต้องผิดหวัง แต่ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหดหู่ เพราะมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต

“จากวันแรกที่เริ่มทำงาน วันนี้เราโตกว่าที่คาดคิดพอสมควร วันนี้ยังไม่สามารถก้าวไปสู่อีกขั้น คือการเป็นรัฐบาล ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกหมดหวัง การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา” นายศรายุทธิ์กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

6 นาที ที่แล้ว
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย ข่าวการเมือง

จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

12 นาที ที่แล้ว
สรยุทธสัมภาษณ์อนุทินหลังชนะเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

18 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตแฉนาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ถ่ายภาพ ข่าวการเมือง

ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

20 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดใจเกี่ยวกับดีล MOA พรรคประชาชน เพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ ข่าวการเมือง

อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน

34 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดอนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังชนะเลือกตั้ง 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง

47 นาที ที่แล้ว
เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี ข่าวการเมือง

เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี

50 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? &quot;ณัฐพงษ์&quot; ส่งข้อความหา &quot;สรยุทธ&quot; กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69 ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งข้อความหา “สรยุทธ” กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69

51 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ปตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย ข่าว

ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน

55 นาที ที่แล้ว
มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง &quot;เห็นชอบ&quot; ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข่าวการเมือง

4 เหตุผล มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง “เห็นชอบ” ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง 2569 เพื่อหารือเรื่องพักหนี้ 3 ปี เศรษฐกิจ

พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลัง “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังวิเคราะห์ 4 ปัจจัย หนุน “ภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้ง แลนด์สไลด์มากถึง 193 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประกาศปลด แพรว นิติรัตน์ พ้นตำแหน่ง บันเทิง

ดราม่า ปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” เซ่นปมคุณสมบัติ “แพรว นิติรัตน์” ร่ายยาวโต้กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์หลังคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการเผยภูมิใจไทยนำ ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีดีใจ ได้ชักว่าวบนหลังคา หลังทางการปลดแบน “เทศกาลว่าว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ แมนซิตี้ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 นักเตะ หลังเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล 1-2 แมนซิตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:57 น.
89
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรยุทธสัมภาษณ์อนุทินหลังชนะเลือกตั้ง 2569

เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ชาวเน็ตแฉนาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ถ่ายภาพ

ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดใจเกี่ยวกับดีล MOA พรรคประชาชน เพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ

อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button