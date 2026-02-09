4 เหตุผล มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง “เห็นชอบ” ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
มติมหาชนเอกฉันท์! คนไทย 19.8 ล้านเสียง เทใจ “เห็นชอบ” จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทะลุ 60%
ผลการนับคะแนนการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดผลคะแนนชี้ชัดว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ข้อมูลสรุปผลล่าสุด ณ เวลา 10.48 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 จากคำถามประชามติที่ว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่?” คะแนนดังนี้
ผลโหวตประชามติทั่วประเทศ
- เห็นชอบ 19,854,971 คะแนน 60%
- ไม่เห็นชอบ 10,486,315 คะแนน 32%
- ไม่แสดงความคิดเห็น 2,876,122 คะแนน 8%
ผลโหวตประชามติต่างประเทศ
-
- เห็นชอบ 2,827 คะแนน
- ไม่เห็นชอบ 586 คะแนน
- ไม่แสดงความคิดเห็น 238 คะแนน
เปิด 4 เหตุผลทำไมคนไทยต้องร่วมร่าง “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ปี 2569
1. แก้ปมที่มา ขาดความยึดโยงประชาชน
รัฐธรรมนูญปี 2560 ถูกร่างขึ้นในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระบวนการขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชน อีกทั้งยังมีกลไกที่ถูกมองว่าสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร ทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นทางออกเดียวที่จะล้างมลทินนี้และคืนอำนาจสถาปนากฎหมายสูงสุดให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
2. ทลายกลไกสืบทอดอำนาจ ตัดอำนาจองค์กรอิสระ
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญคือการมีอยู่ของวุฒิสภา (สว.) จากการแต่งตั้งที่มีอำนาจมากเกินขอบเขตเดิม (เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงบทเฉพาะกาลที่ผ่านมา) รวมถึงที่มาขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับอำนาจเดิมมากกว่าประชาชน ร่างใหม่จะมุ่งเน้นการรื้อโครงสร้างให้กลับมาทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. ปลดล็อกการแก้ไขที่ทำได้ยากยิ่ง
รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุดฉบับหนึ่งในโลก ด้วยเงื่อนไขที่ต้องอาศัยเสียง สว. จำนวนมาก ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง ทำให้การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยหรือตอบโจทย์ปัญหาประเทศเป็นไปได้ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้
การยกร่างใหม่ทั้งฉบับจึงเป็นการรีเซ็ตระบบ เพื่อสร้างกติกาที่ยืดหยุ่นและแก้ไขได้ตามครรลองประชาธิปไตยเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป
4. เพื่ออนาคตที่กินได้ และยุติธรรม
แม้ฉบับ 2560 จะถูกเคลมว่าเป็นฉบับปราบโกง แต่ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหาการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียม รัฐธรรมนูญใหม่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักการเมือง แต่เป็นเรื่องปากท้องและสิทธิเสรีภาพ ตั้งแต่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สิทธิสมรสเท่าเทียม ไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม
การมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
