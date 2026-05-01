ลุ้นปลดกำไล EM! “ทักษิณ” จ่อใช้เงื่อนไขนี้ยื่นคำร้อง
กางเงื่อนไขคุมประพฤติ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” รายงานตัวเดือนละครั้ง-ไร้ข้อห้ามเป็นที่ปรึกษาการเมือง พร้อมลุ้นอภัยโทษหมู่รับอิสรภาพก่อนกำหนดในช่วงวันสำคัญปี 69
ภายหลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ มีมติให้นายทักษิณ ชินวัตร เป็น 1 ใน 859 ผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิพักโทษกรณีทั่วไป แต่พ่วงมาด้วยเงื่อนไข “ต้องติดกำไล EM” จนกว่าจะพ้นโทษในวันที่ 9 ก.ย. 69 กลายเป็นประเด็นที่สังคมและทีมทนายความให้ความสนใจอย่างยิ่ง
แม้จะมีมติให้ติดกำไล EM แต่ตามหลักการของกรมคุมประพฤติ นายทักษิณยังมีสิทธิยื่นขอพิจารณาปลดได้ภายหลัง หากเข้าเงื่อนไขดังนี้
- ปัญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล – หากกำไลเป็นอุปสรรคต่อการรับการรักษา
- ปัญหาสุขภาพจิต – เช่น มีอาการแพนิค (Panic) จากการสวมใส่
- ดุลพินิจกรมคุมประพฤติ – หากกรมคุมประพฤติพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นชอบ ก็สามารถสั่งปลดกำไลได้ทันที
ในระหว่างคุมประพฤติ ณ บ้านจันทร์ส่องหล้า นายทักษิณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายทักษิณยังเหลือเวลาคุมความประพฤติอีกเพียง 4 เดือน (พ้นโทษวันที่ 9 ก.ย.69) ดังนั้น การรายงานตัวอาจจะเกิดทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ เดือนละครั้ง หรือ 2 เดือน 1 ครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติต่อผู้ถูกคุมประพฤติ
โดยผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องไปรายงานตัวยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสำนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่พักโทษของบ้านจันทร์ส่องหล้า
ทั้งนี้ รายงานของข่าวสดอ้างแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่า นายทักษิณยังมีโอกาสพ้นโทษเร็วกว่ากำหนดผ่านการ “พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป” หรืออภัยโทษหมู่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในวันสำคัญ เช่น วันที่ 3 มิถุนายน 2569 , วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 , วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เนื่องจากนายทักษิณเหลือโทษต่ำและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว จึงเข้าข่ายได้รับสิทธิหากมีพระราชกฤษฎีกาประกาศออกมา.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ ทักษิณ มิชอบ
- ป้าวัย 66 บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย
- แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ อนุทิน โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: