ข่าวการเมือง

ลุ้นปลดกำไล EM! “ทักษิณ” จ่อใช้เงื่อนไขนี้ยื่นคำร้อง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 17:47 น.
ทักษิณ ปลดกำไล EM
กางเงื่อนไขคุมประพฤติ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” รายงานตัวเดือนละครั้ง-ไร้ข้อห้ามเป็นที่ปรึกษาการเมือง พร้อมลุ้นอภัยโทษหมู่รับอิสรภาพก่อนกำหนดในช่วงวันสำคัญปี 69

ภายหลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ มีมติให้นายทักษิณ ชินวัตร เป็น 1 ใน 859 ผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิพักโทษกรณีทั่วไป แต่พ่วงมาด้วยเงื่อนไข “ต้องติดกำไล EM” จนกว่าจะพ้นโทษในวันที่ 9 ก.ย. 69 กลายเป็นประเด็นที่สังคมและทีมทนายความให้ความสนใจอย่างยิ่ง

แม้จะมีมติให้ติดกำไล EM แต่ตามหลักการของกรมคุมประพฤติ นายทักษิณยังมีสิทธิยื่นขอพิจารณาปลดได้ภายหลัง หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

  • ปัญหาสุขภาพและการรักษาพยาบาล – หากกำไลเป็นอุปสรรคต่อการรับการรักษา
  • ปัญหาสุขภาพจิต – เช่น มีอาการแพนิค (Panic) จากการสวมใส่
  • ดุลพินิจกรมคุมประพฤติ – หากกรมคุมประพฤติพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นชอบ ก็สามารถสั่งปลดกำไลได้ทันที

ในระหว่างคุมประพฤติ ณ บ้านจันทร์ส่องหล้า นายทักษิณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายทักษิณยังเหลือเวลาคุมความประพฤติอีกเพียง 4 เดือน (พ้นโทษวันที่ 9 ก.ย.69) ดังนั้น การรายงานตัวอาจจะเกิดทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ เดือนละครั้ง หรือ 2 เดือน 1 ครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติต่อผู้ถูกคุมประพฤติ

โดยผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องไปรายงานตัวยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสำนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่พักโทษของบ้านจันทร์ส่องหล้า

ทั้งนี้ รายงานของข่าวสดอ้างแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่า นายทักษิณยังมีโอกาสพ้นโทษเร็วกว่ากำหนดผ่านการ “พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป” หรืออภัยโทษหมู่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในวันสำคัญ เช่น วันที่ 3 มิถุนายน 2569 , วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 , วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เนื่องจากนายทักษิณเหลือโทษต่ำและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว จึงเข้าข่ายได้รับสิทธิหากมีพระราชกฤษฎีกาประกาศออกมา.

ทักษิณ ปลดกำไล EM

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

