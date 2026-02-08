ข่าว

สีสันเลือกตั้ง 69 บุญต้องสร้างสิทธิก็ต้องใช้ ไวรัล “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 18:37 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 18:37 น.
57
แฟ้มภาพ

สี่เท้ายังรู้พลาด นักเลือกตั้งยังรู้เพลิน ปฐมบทแห่งการหย่อนบัตร 8 กุมภาพันธ์ 2569 มิได้มีเพียงบรรยากาศห่มคลุมด้วยความเคร่งขรึมแห่งอำนาจรัฐ หากแต่เจือปนด้วยรสนิยมอันพิลึกพิลั่นและเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันของ “ราษฎรไทย” ที่แห่กันมาสำแดงสิทธิด้วยท่วงท่าอันวิจิตรพิสดาร

บรรยากาศการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากจะลุ้นระทึกกับผลคะแนนแล้ว โลกโซเชียลยังระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ ปล่อยมุกเด็ดและภาพไวรัลที่สะท้อนอารมณ์ขันของคนไทยท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองได้อย่างเผ็ดร้อน

ทั้งนี้ แม้จะเน้นฮา แต่ กกต. ฝากเตือนว่า “ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว” หรือเซลฟี่ในคูหาเด็ดขาด เพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ สนุกได้แต่อย่าทำผิดกฎหมาย!

วิจิตรตระการ “ดอกจาน” บานในหน่วยเลือกตั้ง

พญาไม้แห่งที่ราบสูงถูกอัญเชิญมาสถิตบนศีรษะของ “จิรวัฒน์” ดีไซเนอร์หนุ่มผู้เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ เขาเดินเยื้องย่างเข้าสู่คูหาด้วยชุดไทยประยุกต์ที่ประดับประดาด้วย “มงกุฎดอกจาน” สีส้มสด แย้มบานสะพรั่งกลางมหาสารคาม

เจ้าตัวลั่นวาจาว่า นี่คือการสำแดงตนในฐานะ “คนอีสาน” ที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญในฝันและกฎหมายที่เดินตาม “ทำนองคลองธรรม” มากกว่าที่เป็นอยู่ แม้จะไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 ที่ผ่านมา แต่ในวันประชามติเขาก็ยังกลับมาทำหน้าที่พลเมืองให้คุ้มค่าทุกเม็ดทราย

แฟ้มภาพ
ตั้ม ดีไซน์เนอร์ดัง เจ้าของแบรนด์ จักสาน Chaksarn
ภาพ Facebook @อีสานบิซ : ISAAN BiZ

บุญก็ต้องสร้าง สิทธิก็ต้องใช้ “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เสียงฉิ่งฉาบกลองยาวสนั่นหวั่นไหวไปทั่ววัดหนองพระบาง เมื่อ “นาคปอนด์” และ “นาคตั้ม” 2 ชายชาตรีตัดสินใจ “บวชหน้าไฟ” ก่อนจะเข้าอุโบสถอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดา ทั้งสองขอร้องให้คุณพ่อช่วยขับรถ 6 ล้อ แห่ขบวนนาคพร้อมญาติมิตรมาชะโงกดูบัญชีรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นเริงหรรษา นาคทั้งสองเข้าคูหาก่อนเข้าโบสถ์ สะท้อนภาพจำใหม่ว่า “หน้าที่ทางโลกและทางธรรม เราทำควบคู่กันได้ไม่ขาดตกบกพร่อง”

สองนาคมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
แฟ้มภาพ

ไวรัลสายแซะ “ชนะไปก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาล”

ในดินแดนแห่งปลายนิ้วสัมผัสจอ โลกออนไลน์กลับคึกคักด้วยอารมณ์ขันอันเจ็บแสบ เมื่อภาพล้อเลียนพร้อมแคปชั่น “ชนะไปก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาล ฮาเลือกไปดาวอังคารกับพี่เต้ดีกว่า” (เครดิต thk.cr) ถูกแชร์ว่อนประหนึ่งไฟลามทุ่ง เป็นการเสียดสีระบบการเมืองไทยที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนประชาชนเริ่มเบื่อหน่าย และเลือกที่จะใช้เสียงหัวเราะเป็นอาวุธในการสื่อสารทางการเมือง

อารมณ์ขันเหล่านี้หาใช่เรื่องเหลวไหล หากแต่เป็น “ภาษาการเมือง” อีกแขนงหนึ่งที่ชาวสยามใช้ปลอบประโลมตนเองท่ามกลางกระแสธารแห่งความขัดแย้ง พลังของเสียงหัวเราะในคูหาวันนี้ (8 ก.พ.) จึงไม่ได้มีราคาเพียงแค่ตลกบริโภค หากแต่เป็นเสียงสะท้อนที่ฝ่ายกุมอำนาจมิอาจมองข้ามด้วยสายตาอันเย็นชาได้เลย.

หลุดโลก! หนุ่มไทยใส่ชุดอวกาศกอดตุ๊กตาไดโนเสาร์เข้าคูหาเลือกตั้ง 69
เครดิต thk.cr เจ้าของภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Siamrath , LUI News – สำนักข่าวลุย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” ชวนเกาะติดผลนับคะแนนหน้างาน ฝากจับตาเป็นพิเศษ 3 เขต

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุลอบวางระเบิดบันนังสตา เลือกตั้งยะลา ข่าวอาชญากรรม

ป่วน! บันนังสตา คนร้ายลอบบึ้ม-ยิงปะทะชุดรปภ.เลือกตั้ง ทหารเจ็บ 1 นาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยุตินับคะแนน “บ้านศรีเกิด” เขต 3 จ.น่าน พบบัตรวินิจฉัยไม่ได้ 69 ใบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูมวยเมืองพิมายวัย 61 ปี ขี่ม้าเลือกตั้ง 69 ข่าวภูมิภาค

ขี่ม้าเข้าคูหา อารมณ์ขันบวกอุดมการณ์ “ครูมวยพิมาย” กลางสมรภูมิเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สีสันเลือกตั้ง 69 บุญต้องสร้างสิทธิก็ต้องใช้ ไวรัล “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า ข่าว

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026 ข่าว

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ์ ลงประชามติเพียบ ข่าวการเมือง

อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ ลงประชามติเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 18:37 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 18:37 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

“ธนกร” มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

“ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button