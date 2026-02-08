ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 2569: พรรคภูมิใจไทย นำอันดับ 1 ตามด้วย ประชาชน และ เพื่อไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 23:46 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 23:46 น.
50
รายงานผลคะแนน เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ

รายงานผลคะแนน เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ เช็กยอด สส. พรรคไหนกวาดที่นั่งมากที่สุด พร้อมลุ้นผลประชามติ

หลังสิ้นสุดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการปิดหีบและเริ่มเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน

โดยนับพร้อมกับบัตรเลือกตั้งทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รวมไปถึงบัตรเลือกตั้งที่มาจาก ผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ กตต. และพันธมิตรสื่อรายงานผลแบบเรียลไทม์

ผลคะแนนเลือกตั้ง 2569 (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ทาง กกต. ได้รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 87% 10 อันดับแรก ปรากฏว่า

  • พรรคภูมิใจไทย ได้สส.เขต 178 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 19 คน รวมทั้งหมด 197 คน
  • พรรคประชาชน ได้สส.เขต 82 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 30 คน รวมทั้งหมด 112 คน
  • พรรคเพื่อไทย ได้สส.เขต 61 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 17 คน รวมทั้งหมด 78 คน
  • พรรคกล้าธรรม ได้สส.เขต 55 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 2 คน รวมทั้งหมด 57 คน
  • พรรคประชาธิปัตย์ ได้สส.เขต 9 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 11 คน รวมทั้งหมด 20 คน
  • พรรคไทยรวมพลัง ได้สส.เขต 5 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน
  • พรรคประชาชาติ ได้สส.เขต 4 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน
  • พรรคพลังประชารัฐ ได้สส.เขต 4 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน
  • พรรคเศรษฐกิจ ได้สส.เขต 0 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 4 คน รวมทั้งหมด 4 คน
  • พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้สส.เขต 0 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 2 คน รวมทั้งหมด 2 คน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

