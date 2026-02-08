ดูดวง

เตือน 4 ราศี ระวังปวดคอ-ไหล่-หลังจากนั่งนาน (ร่างกายบ่นแล้วนะ)

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:48 น.
เช็กด่วน 4 ราศีที่ดวงสุขภาพฟ้อง ก้มหน้าทำงานจนร่างพัง ระวัง “หมอนรองกระดูก” ประท้วงก่อนงานเสร็จ!

วันนี้ขอวางเรื่องรักเรื่องรวยไว้ก่อน แล้วหันมาดู “เรื่องสังขาร” กันบ้าง เพราะตำแหน่งดวงดาวแห่งสุขภาพฟ้องชัดเจนว่า มี 4 ราศีที่กำลังใช้งานร่างกายหนักเกินลิมิต! โดยเฉพาะชาวราศีที่ดาวเสาร์ (ดาวแห่งกระดูกและข้อต่อ) กำลังเล็ง หรือดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในมุมอับ ส่งผลให้กล้ามเนื้อช่วงบน คอ-บ่า-ไหล่ ตึงเครียดสะสม ใครที่นั่งท่าเดิมนานเกิน 2 ชั่วโมงระวังให้ดี ร่างกายคุณไม่ได้แค่เมื่อย แต่มันกำลังกริ้วใส่คุณแล้ว

1. ราศีพฤษภ

ตามหลักโหราศาสตร์การแพทย์ ราศีพฤษภครองอวัยวะส่วน “คอและบ่า” ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ต้องก้มหน้าก้มตาเคลียร์งาน (หรือไถมือถือ) นานผิดปกติ ระวังอาการ “คอเต่า” หรือกระดูกคอยื่นไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว อาการปวดจะเริ่มจากท้ายทอยลามขึ้นไปที่เบ้าตา ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้ง่ายๆ

2. ราศีกันย์

ชาวกันย์ผู้รักความสมบูรณ์แบบ เวลาคุณโฟกัสงาน คุณแทบจะ “สิง” เข้าไปในจอคอมพิวเตอร์ ไหล่ของคุณจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะความเกร็ง ช่วงนี้ดวงบอกว่าพังผืดเริ่มก่อตัวบริเวณสะบักหลัง (Scapula) เพราะคุณนั่งท่าเดิมเป๊ะๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง ระวังอาการชาลงแขนหรือนิ้วล็อกตามมา

3. ราศีมังกร

ราศีแห่งกระดูกและโครงสร้าง ช่วงนี้ชาวมังกรรับภาระงานหนักเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ ทั้งความเครียดทางใจและความเกร็งทางกายจะไปลงที่ “หลังส่วนล่าง” (Lower Back) ท่านั่งของคุณอาจจะดูปกติ แต่จริงๆ แล้วคุณทิ้งน้ำหนักลงที่เอวมากเกินไป ระวังอาการปวดร้าวลงขา หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

4. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์ที่อยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลา ทั้งคอมฯ ทั้งแท็บเล็ต คุณมักจะนั่งในท่าที่สบายตัวแต่ทำร้ายร่างกายสุดๆ คือการ “ไหล่ห่อ คอยื่น หลังงอ” ช่วงนี้ดวงสุขภาพเตือนเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วงบนจะติดขัด ทำให้หายใจไม่ทั่วท้อง เหนื่อยง่าย และปวดสะบักจี๊ดๆ เหมือนมีใครเอาเข็มมาแทง

คำแนะนำส่งท้าย

การแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับ 4 ราศีนี้ ไม่ใช่การไปสะเดาะเคราะห์ที่วัด แต่คือการลุกจากเก้าอี้ แนะนำว่า ช่วงนี้คุณต้องทำตัวเป็นคนอยู่ไม่สุขบ้าง อย่าอยู่นิ่งนานเกินไป

ปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน : หา “ต้นไม้ฟอกอากาศ” ต้นเล็กๆ (เช่น พลูด่าง หรือลิ้นมังกร) มาวางไว้ที่มุมโต๊ะ เพื่อดึงดูดสายตาให้คุณละจากหน้าจอไปมองสีเขียวบ้าง เป็นการพักสายตาและขยับคอไปในตัว

ตั้งนาฬิกาปลุก : ทุก 1 ชั่วโมง เสียงเตือนดังปุ๊บ ให้ลุกขึ้นหมุนไหล่ 10 ครั้งทันที ถือเป็นการสะบัดเคราะห์(ความเมื่อย) ออกจากตัวครับ

